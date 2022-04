Diez cosas que hacer si no te entretiene el Atlético

El Atlético no ganó al Manchester City, por lo tanto, los aficionados rojiblancos no pueden estar contentos. Ni los aficionados ni la plantilla, por supuesto. Con eso por delante de cualquier otra reflexión, porque perder nunca es una buena noticia, me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad y también otro de perdón. De hecho es posible que el Atlético emita un comunicado en las próximas horas para pedir disculpas a los aficionados de equipos rivales que no se divirtieron ayer con el partido. El club rojiblanco ofrecerá descuentos en el ZOO de Madrid, un Free Tour por la capital e incluso un 2x1 en el aceite de girasol del Mercadona. Todo, como digo, para compensar a aquellos enemigos deportivos que anoche se aburrieron.

Tras este mensaje de perdón, otro de tranquilidad. Calma, de verdad. Que nadie se enfade. Noto, para variar, muchísimo enfado en redes sociales y fuera de ellas en personas que anoche sufrieron, según sus propias palabras, un infierno en vida. Durante 90 minutos, al parecer, fueron sometidos a una tortura total patrocinada por el Atlético del Cholo Simeone. Pero claro, esto me hace pensar. ¿Qué querían? ¿Acaso querían que el Atlético ganase por goleada y así divertirse? ¿Puede que aquellos seguidores que no son rojiblancos y que encima suelen querer que pierda el Atlético no se diviertan cuando el Atlético pierde? No sé Rick, me parece falso.

Y es que el equipo de Simeone, atención spoiler, no está para divertir a nadie sino para competir. Bueno, como mucho tiene la responsabilidad de hacerlo con sus propios aficionados, pero ni de broma con el resto del mundo. El Atlético tiene que ganar y te guste o no, te divierta o no, te moleste o no, te provoque espasmos cerebrales o no, en mayo yo vi a mucha gente divertirse en la plaza de Neptuno. De hecho, en los últimos 10 años les he visto divertirse un total de ocho veces con ocho títulos. A ellos les he visto divertirse y a otros amargarse, hecho que quizá haga que anoche la indignación por una derrota de un rival que quieren que pierda habitualmente les enfade más que a los propios atléticos.

¿Cómo puede ser que ayer el mayor enfado y la mayor indignación por la derrota del Atlético venga de gente que no quiere que gane el equipo de Simeone? No sé, a mí no me gusta Nick Kyrgios en tenis, por ejemplo, y cuando juega mal y pierde, paso un rato agradable. Y cuando no me gusta lo que veo o es demasiado aburrido aprovecho que vivo en el año 2022 y no en la prehistoria, como dice Pep, y me entretengo con otra cosa. ¿Qué opciones hay? Doy diez por ejemplo: ver una película, leer un libro, salir a caminar, jugar al tenis, practicar con el pádel, cocinar, darse un baño relajante, escuchar el podcast Dentro del Vestuario, irse de cañas o ver noticias de hace cinco años sobre el fichaje de Mbappé que todavía no se ha producido. Por cierto, esto sí es vergonzoso, no lo del Atlético.

Más allá de esto, claro que el partido de Manchester fue aburrido. Es indudable. Y también que el Atlético no jugó bien al fútbol y estuvo defendiendo con un sistema de 1-5-5 que ha perturbado la mente inocente de los seres de luz que habitan este planeta. Pero el Atlético está vivo. Muy vivo. No debe estar contento porque perdió, como he dicho antes, sin embargo, tendrá la opción de remontar y pasar a semifinales en el Metropolitano. Que sí, que no se divirtieron. Nos ha quedado claro. Ojo, quizá sí pasaron un buen rato los aficionados del Benfica que jugaron a pasarlo bien y perdieron en casa 1-3 ante el Liverpool. ¡Qué pasada! Divertirse y estar prácticamente eliminado. ¡Qué gozada! Bueno, para mí no lo es. Respeto otros pensamientos, pero para mí no lo es.

En conclusión, que el Atlético de Simeone, guste o no, es el Atlético de Simeone y a mí ver a Guardiola con un City todopoderoso celebrando el 1-0 como si hubiese estado 10 años cavando en el barro buscando un tesoro y lo hubiese encontrado por fin, me pone. Me pone mucho que el Atlético sea tan incómodo y tan pesado tras diez años. Que enfade a los ingleses hasta límites insospechados como enfada a un tío de Jaén, que es de Osasuna y que con familia en Santander no se sabe por qué es anti-atleti. ¿Qué le voy a hacer? Me pone. En fin, me despido deseando que esta noche la gente se divierta con el Villarreal y con el Real Madrid. A ver qué cátedra sientan los expertos hoy después de ver el resultado de su equipo. Atentos.