Aumentan los accidentes en rotondas

En su día fueron, en cierta manera, una novedad en las carreteras españolas y poco a poco nos fuimos acostumbrando. A día de hoy, las rotondas es lo que esperamos encontrarnos al llegar a una intersección de caminos. ¿Pero son realmente seguras las rotondas?

Una pregunta que aborda la plataforma de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados en su 'Informe sobre accidentalidad en rotondas giratorias'. Entre otras cuestiones, refleja que, durante el periodo 2020-2024, en España se produjeron 43.463 accidentes en esta modalidad giratoria de intersección, en los que hubo que lamentar 309 muertos y 54.085 heridos. Debido a esta elevada siniestralidad, AEA propone realizar auditorías técnicas externas para comprobar la peligrosidad de este tipo de intersecciones, así como la realización de campañas de seguridad vial recordando las reglas de prioridad de paso.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, durante la entrevista realizada en el programa Km0 de esRadio, ha insistido en la importancia de "recordar las normas de circulación" ya que "el vehículo que circula por el exterior tiene preferencia sobre aquel que circula por el interior aunque este último quiera tomar la siguiente salida". Respecto a los tipos de rotonda más problemáticos, Arnaldo afirma que "hay rotondas giratorias en las que la isleta central es tan pequeña que los vehículos que acceden prácticamente hacen su trazada en línea recta hacia la salida" recordando que "este tipo de intersección tiene como objetivo reducir la velocidad".

Según el estudio realizado por AEA, durante el quinquenio 2020-2024 el número de accidentes se ha incrementado un 21% en este tipo de intersecciones, pasando de 7.097 a 8.588. En concreto, destaca el aumento de siniestros en las rotondas ubicadas en vías urbanas, un 31,6% más. En las situadas en vías interurbanas los siniestros han aumentado un 0,3%.

Aumento general de accidentes en intersecciones

Durante el periodo analizado por AEA, la proporción de accidentes con víctimas ocurridos en todo tipo de intersecciones, giratorias o no, ha aumentado respecto a los ocurridos fuera de ellas: un 43,7% en 2024 frente al 39,5% del año 2020. Además, las intersecciones situadas en vías urbanas con rotonda giratoria registran un incremento en la frecuencia de los accidentes. En 2020, 66 de cada 100 incidentes se produjeron en este tipo de intersecciones, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 71 de cada 100. Sin embargo, en zonas interurbanas se ha producido una disminución: 34 de cada 100 en 2020 frente a 28 en 2024.

Medidas a tomar

Más allá de las cifras que brinda el análisis, AEA califica a las rotondas giratorias como adecuadas para realizar los cambios de circulación en las intersecciones debido a la pérdida de prioridad que imponen a todas las vías que en ellas confluyen. De esta manera, la entidad subraya su demostrada eficacia como reductoras de la velocidad.

Aún así, AEA propone que se lleven a cabo auditorías técnicas externas para confirmar si el tipo de glorieta instalada es el más adecuado en cada caso atendiendo a las circunstancias cambiantes del tráfico. Se trata de una elección entre múltiples posibilidades como miniglorietas, glorietas dobles, glorietas partidas, semaforizadas o turboglorietas, entre otras.

Cabe recordar que la implantación de rotondas inadecuadas puede provocar un incremento de la accidentalidad.

Gravedad de los accidentes en rotondas

Respecto a las lesiones de las víctimas de accidentes en rotondas giratorias, las cifras indican que, en carretera, se produjo un incremento del 12,5% en el número de fallecidos y de un 3,7% en el de heridos.

En las vías urbanas, se registró una subida importante respecto a los heridos, del 32,3%, y una disminución de los fallecidos, dato que bajó un 20,6%.