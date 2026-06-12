Detenido tras morder a un guardia civil cuando intentaba evitar su arresto en Almería

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre de 33 años sobre el que pesaban dos requisitorias judiciales, una de ellas para su ingreso en prisión. Durante la intervención, el arrestado opuso una fuerte resistencia, llegó a morder a uno de los agentes y profirió amenazas de muerte, según ha informado EFE.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 3:00 de la madrugada del pasado 11 de junio en la Plaza Los Jazmines, situada en la Urbanización de Roquetas de Mar. Una patrulla se encontraba realizando labores de identificación en la terraza de un establecimiento cuando reconoció a un individuo con múltiples antecedentes y órdenes de detención.

Al intentar proceder a su detención, los agentes optaron por sacarlo del local por motivos de seguridad. Fue entonces cuando el sospechoso trató de escapar tras empujar a uno de los guardias civiles.

Intentó movilizar a los clientes del bar

Según las fuentes consultadas por EFE, el detenido no solo se resistió al arresto, sino que trató de implicar a otras personas presentes en el establecimiento. Durante el forcejeo, animó a los clientes a enfrentarse a los agentes y a facilitar su huida.

Además, mordió en una mano a uno de los efectivos, lanzó patadas y se quitó la camiseta con la intención de dificultar que pudieran inmovilizarlo. Ante la tensión generada y el riesgo de que algunos clientes intervinieran, uno de los guardias civiles desplegó una defensa extensible para asegurar el perímetro hasta la llegada de refuerzos.

Hallada una navaja oculta

Una vez reducido y esposado, el hombre continuó mostrando una actitud agresiva. De acuerdo con las mismas fuentes, lanzó reiteradas amenazas de muerte tanto durante el traslado como en el acuartelamiento.

Posteriormente, en el registro efectuado en dependencias policiales, los agentes localizaron una navaja de 16 centímetros de hoja que llevaba escondida en el tobillo derecho, oculta bajo el pantalón.

El arrestado deberá responder ahora por presuntos delitos de amenazas de muerte, atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia grave, además de las dos requisitorias judiciales que tenía pendientes.