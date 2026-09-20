Juego de Tronos

Septiembre ha abierto el curso político y, en demasiados despachos, ya hay una emergencia que no admite demora. No es la vivienda. Tampoco las listas de espera, los atascos o la desesperación de quien necesita una ayuda y recibe un número de expediente. La emergencia es saber dónde irá cada uno en las próximas listas electorales. Hay servidores públicos capaces de soportar con admirable serenidad cualquier problema de los ciudadanos, pero que pierden el sueño si el jefe tarda dos horas en contestarles un WhatsApp.

El horizonte de las municipales, insulares y autonómicas de mayo de 2027 empieza a reorganizar las prioridades. Usted creía que había contratado a unos representantes para gestionar su ayuntamiento, su cabildo o su comunidad. Algunos, sin embargo, ya están dedicados a preparar su siguiente contrato. Con una comodidad extraordinaria: mientras buscan cómo conservar el empleo, usted continúa pagándoles la nómina.

Es la temporada del cortejo interno. El que tiene sitio procura que no se lo quiten. El que no lo tiene descubre de repente las extraordinarias cualidades del secretario de Organización. El que sospecha que lo van a mandar a casa empieza a hablar de renovación, democracia interna y respeto a la militancia. Son convicciones que a veces despiertan exactamente cuando peligra el sueldo.

Y luego están las traiciones. Ese compañero que te abraza con una mano mientras con la otra comprueba si tu silla cabe en su despacho. Esa reunión en la que todos salen unidos y tres llaman al periodista para explicar, por separado y bajo absoluto secreto, que los otros dos son un desastre. Esas familias políticas que solo podrían celebrar una cena tranquila si los cubiertos fueran de plástico.

Llevo treinta años en el periodismo y, si algo he aprendido observando este teatro, es que casi nunca llega al lugar destacado el mejor. Me habría gustado escribir lo contrario. Habría sido reconfortante y, en demasiadas ocasiones, mentira.

Se premia al dócil. Al pelota. Al influenciable. Al que jamás convierte una reunión en el incómodo espectáculo de tener criterio propio. Al que oye una barbaridad del jefe y pregunta si la quiere también por escrito para difundirla.

La mediocridad tiene una ventaja competitiva formidable dentro de ciertos partidos: no amenaza a nadie. El competente puede señalar un error, plantear una alternativa o dejar en evidencia al superior. El mediocre ofrece tranquilidad. Si además aplaude con entusiasmo, estamos ante un perfil de enorme proyección.

Después nos presentan el resultado como un equipo de personas sobradamente preparadas. Y algunas lo están. Llevan años preparándose para no rechistar.

Hay políticos honrados, trabajadores y capaces. Precisamente por respeto a ellos conviene denunciar un sistema en el que esas virtudes no garantizan el ascenso y, a veces, hasta lo dificultan. Porque hacer bien el trabajo exige tomar decisiones, asumir costes y decir que no. Y decir que no al jefe puede ser bastante más peligroso para una carrera política que decirle al ciudadano que vuelva el mes que viene.

Ahí está la perversión. Los ciudadanos decidimos con nuestro voto la representación de las candidaturas, pero llegamos al colegio electoral con buena parte del reparto interno ya cocinado. Antes de que usted escoja una papeleta, alguien ha decidido quién aparece, quién desaparece y quién ocupa un puesto con posibilidades de salir.

Ellos conocen perfectamente ese mecanismo. Saben quién puede asegurarles un buen lugar y quién puede condenarlos a una posición testimonial. Por eso tantos miran hacia arriba mientras nos aseguran que están pendientes de la calle.

Al ciudadano le deben explicaciones. Al jefe le deben el puesto. Adivinen qué deuda atienden primero.

De ahí esa capacidad tan selectiva para reaccionar. Un vecino puede llevar meses esperando respuesta, pero una insinuación del presidente del partido activa todos los teléfonos. Para resolver un expediente faltan medios. Para averiguar quién almorzó con el rival interno hay un servicio de inteligencia que ya quisiera el Pentágono.

Y sí, cuando la conservación de esos privilegios se convierte en la principal tarea, la palabra casta resulta bastante apropiada. Hablo de quienes se acostumbran a un sueldo, un trato y unas facilidades muy por encima de la experiencia cotidiana de muchos ciudadanos, y terminan confundiendo todo eso con un derecho adquirido. Perder el cargo deja de ser una posibilidad normal de la democracia y pasa a vivirse como una injusticia intolerable.

Les preocupa quedarse sin despacho más de lo que les preocupa haberlo ocupado sin utilidad.

Hasta mayo tendremos que escuchar grandes discursos sobre el futuro de Canarias pronunciados por personas cuyo horizonte más urgente consiste en saber si irán de número tres o de número siete. Nos hablarán de estabilidad mientras cuentan apoyos internos. Invocarán el interés general mientras negocian su interés particular. Y nos pedirán confianza con esa solemnidad de quien acaba de asegurar otros cuatro años de ingresos.

Conviene empezar a exigirles algo bastante menos poético. Qué han resuelto. Qué han ejecutado. Qué compromiso han cumplido. Qué servicio funciona mejor gracias a su gestión. Y exigirlo ahora, mientras cobran, sin esperar a que la campaña convierta cualquier maceta recién colocada en una transformación histórica del municipio.

Después de treinta años, mi conclusión es poco elegante, pero bastante clara. En demasiados partidos no te premian por hacer bien tu trabajo. Te premian por lamer bien el culo del jefe. Luego lo llaman lealtad, que queda mejor en el currículum.

Que cada cual adule a quien quiera, pero que le pase esas horas a su partido o que las paguen ellos.

Nosotros estamos pagando gestores, no nos estafen más.