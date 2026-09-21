Salvamento Marítimo intercepta un cayuco al sur de El Hierro

Un cayuco con 61 personas migrantes ha llegado en la mañana de este lunes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado Europa Press.

En la embarcación viajaban migrantes de origen subsahariano, entre ellos, tres mujeres, ha apuntado la agencia de comunicación.

La embarcación fue localizada por el radar de la Guardia Civil a unas cuatro millas al sur de la isla y su encuentro partió la Salvamar Diphda, que al corroborar que se encontraba en buenas condiciones, decidió escoltarla hasta su entrada al muelle en condiciones de seguridad.

Los migrantes han sido atendidos por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.

Mes de trágicos rescates en Lanzarote y El Hierro

El pasado miércoles, 16 de septiembre, fueron rescatados unos 82 migrantes, a unos 142 kilómetros (77 millas náuticas) al noreste de Arrecife, en la isla de Lanzarote. Entre los rescatados, se encontraban los cuerpos de tres fallecidos, debido a la caída al agua de varios de ellos durante las operaciones de salvamento.

En otro de los rescates, concretamente, también en la isla de El Hierro, pero el pasado 9 de septiembre, otro cadáver fue rescatado a bordo de una embarcación, que había llegado al sur de la isla.

Según informó EFE, Salvamento Marítimo rescató a un total de 152 personas, entre ellos 15 menores. Los ocupantes, procedentes de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali y Costa de Marfil, partieron desde Bato Kunku (Gambia), actualizó la agencia de comunicación.