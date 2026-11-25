Salir a la calle sin miedo. Elegir cómo vestir. Decidir con quién compartir la vida. Hablar sin temor. Ser una misma.

Derechos que jamás deberían convertirse en privilegios.

Este 25 de noviembre nos unimos al compromiso de construir una sociedad donde la igualdad no sea una promesa, sino una realidad cotidiana.

Por las que están, por las que faltan y por las generaciones que vendrán.

El derecho a abrir la puerta

Parece un gesto sencillo: abrir la puerta de casa y salir.

Pero hay quienes, antes de hacerlo, tienen que calcular las consecuencias. Quienes miran el reloj, revisan sus mensajes y ensayan una explicación que no deberían dar.

Hay mujeres que han convertido sus propios hogares en lugares donde sobrevivir, cuando deberían ser espacios donde descansar del mundo.

Y mientras tanto, la vida sigue. Los comercios abren, los niños van al colegio, las conversaciones se llenan de asuntos cotidianos.

A veces, la tragedia más profunda sucede a pocos metros de nuestra normalidad.

Este 25N deberíamos preguntarnos qué sociedad estamos construyendo y cuánto estamos haciendo para que el respeto deje de ser únicamente una palabra bonita.

La libertad no consiste solamente en que una puerta esté abierta. Consiste en poder cruzarla sin miedo, sin amenazas y sin tener que justificar la propia existencia.

Ojalá algún día todas las mujeres puedan cerrar los ojos al llegar a casa con la tranquilidad de saber que están a salvo.

Ojalá no tengamos que seguir reivindicando lo que nunca debió ponerse en duda.