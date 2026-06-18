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Castilla y León

El Supremo confirma el desahucio de las cismáticas de Belorado

El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por las exmonjas contra la orden de desahucio del monasterio.

El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por las exmonjas contra la orden de desahucio del monasterio.
Las exmonjas de Belorado camino del juicio. | AFP

Las cismáticas de Belorado, como se conoce a las exmonjas clarisas que intentaron quedarse con el Monasterio de Nuestra Señora la Bretonera después de romper con la Iglesia católica en mayo de 2024, no han logrado salirse con la suya. El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación que presentaron las religiosas excomulgadas contra la sentencia de la Audiencia Provincial que ordenaba el desahucio del cenobio burgalés, declarando firme el fallo que fue ejecutado el pasado 12 de marzo.

El cisma de Belorado

La paz que reinaba en el convento de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos se rompió el 13 de mayo de 2024 con la publicación de un comunicado con el que las entonces monjas clarisas de Belorado anunciaban su ruptura con Roma. Las religiosas habían decidido abandonar "la Iglesia Conciliar" a la que pertenecían para ponerse "bajo la tutela y jurisdicción de Su Ilustrísima Reverendísima Dr. Don Pablo de Rojas Sánchez-Franco" —obispo excomulgado en 2019 por un delito de cisma—. Eso sí, no tenía intención alguna de abandonar el monasterio.

De Rojas, reconocido thucista (seguidor de Nho Ding Thuc, el arzobispo vietnamita que ordenó sacerdote al fundador de la secta de El Palmar de Troya, Clemente Domínguez) que puso en marcha la Pía Unión de San Pablo Apóstol, guio espiritualmente durante unos meses a las hermanas clarisas de Belorado. Pero la alianza duró poco. Sor Isabel de la Trinidad, la líder de la revuelta que desembocó en cisma, terminó invitándole a marcharse del monasterio burgalés.

La abadesa fue excomulgada y expulsada de la vida consagrada junto con resto de las hermanas rebeldes el 22 de junio de 2024. Las hermanas mayores del convento quedaron fuera del proceso y siguen formando parte de la comunidad religiosa de Belorado. Desde que Laura García de Viedma —nombre secular de la exabadesa— anunciara el cisma, varias de las monjas rebeldes han desertado por diferencias con la líder del grupo. La ‘papisa’ convirtió el convento en ‘La casa de los líos’ (serie de televisión de Arturo Fernández) y eso no fue del gusto de todas.

García de Viedma ha estado haciendo y deshaciendo a su antojo en una propiedad que pertenece a la Orden de Santa Clara, de la que ya no forman parte ni ella ni el resto de las excomulgadas. Sonadas fueron sus compras escandalosas, la mala gestión económica que ha caracterizado su mandato y la atípica actividad nocturna registrada en el convento. La exabadesa nunca fue una monja al uso. No respetaba los horarios ni las reglas, ni pisaba misa desde hacía un año.

Lo que le gusta es vivir bien. "Como una marquesa", señalan a Libertad Digital fuentes eclesiales cercanas al caso. Prueba de ello fue la información adelantada por el Diario de Burgos, que reveló que era consumidora de "productos de alta gama". Lo peor es que no habría pagado en tiempo y forma a los proveedores. Prueba de estos años de descontrol económico: las cuentas de Belorado estaban sin blanca cuando Roma nombró al arzobispo de Burgos como comisario pontificio para que gestionara los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

El Juzgado de Primera Instancia de Briviesca determinó que las cismáticas debían desalojar el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos en el que permanecen a pesar de que ya no pertenecen a la orden a la que pertenece. El procedimiento ha sufrido sucesivos retrasos, cinco en total. El último como consecuencia del aplazamiento del desahucio dictado por el tribunal para "respetar así los plazos previstos", dado que la sentencia se conoció a 31 de julio.

Según ha informado este jueves la oficina del comisario pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio –el arzobispo de Burgos, Mario Iceta–, que fue designado por Roma para gestionar el cisma después de que las entonces monjas publicaran un manifiesto anunciando su ruptura con la Santa Sede, la providencia emitida por la Sala de lo Civil del Alto Tribunal explica que ha adoptado esta decisión ante la "falta de justificación de interés casacional".

Entre otras cosas, recoge la nota, señala que las exmonjas clarisas han ejercido su derecho a la libertad religiosa –uno de los argumentos esgrimidos por las de Belorado contra el desahucio– como personas físicas y no a través del monasterio, cuya representación corresponde al comisario pontificio.

En consecuencia, el Supremo resuelve declarar firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos del 29 de enero de 2026, que a su vez desestimaba el recurso interpuesto por las cismáticas contra el fallo del juzgado de Briviesca que ordenó el desahucio el 31 de julio de 2025. Asimismo, impone a las exreligiosas "el pago de las costas" como parte recurrente y "la pérdida del depósito que se hubiera constituido". Resolución para la que, recuerda, "no cabe recurso".

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Este mismo jueves se ha conocido también que el Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado inhibirse a favor de los juzgados de Burgos en la causa por la que se investiga la venta de 1,73 kilos de oro –valorados en 130.000 euros– propiedad de la comunidad religiosa a la que pertenecían las cismáticas.

Un asunto que adelantó en su momento el Diario de Burgos y que vio la luz muy poco después de que se supiera que las entonces monjas clarisas de Belorado habían estado cobrando indebidamente la pensión de una hermana fallecida durante años –unos 15.000 euros–. Los investigadores del caso, aseguró el periódico, se sorprendieron del tamaño de las piezas vendidas.

Sin entrar a valorar si existe o no delito, el tribunal ha considerado que "no concurre ningún elemento que permita vincular territorialmente la causa" con el partido judicial de Briviesca, ya que la operación tuvo lugar en Burgos capital, a cuyos juzgados correspondería la investigación.

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