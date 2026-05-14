'Silent Jenny' de Mathieu Bablet: el fin del mundo nunca fue tan visualmente bello

Nos ponemos en pie, la mano en la parte del corazón dedicada a la ciencia ficción y hablamos de Mathieu Bablet y de Silent Jenny. Perdón por haber tardado en traer esta obra publicada por Nuevo Nueve, sé que tengo delito por haberlo retrasado tanto, pero por fin la tenemos en la sección. Vamos a analizar este Silent Jenny de Bablet porque es sin duda una de las grandes obras de este 2026.

Antes de empezar, análisis técnico: guion y dibujo de Mathieu Bablet, editorial Nuevo Nueve, cartoné tapa dura, 312 páginas y un precio de 45 euros.

Vamos con la reseña

Otra obra cumbre del genio de la ciencia ficción

En primer lugar os quiero hablar de Bablet. La obra de don Mathieu Bablet es indudablemente uno de los referentes más potentes de la ciencia ficción contemporánea y el cómic europeo. Bablet destaca gracias a un imponente aspecto visual con marca personal que encaja perfectamente con el carácter filosófico que le da a sus obras. Eso hace que muy pocas de sus obras o ninguna pasen desapercibidas.

Dentro de su comicteca particular destaca por ejemplo Shangri-La, donde Bablet encierra a la humanidad en una gigantesca estación espacial gobernada por una corporación consumista. También tiene Carbono y Silicio, que a través de los ojos de dos inteligencias artificiales destinadas a sobrevivir durante siglos en una Tierra en decadencia, Bablet habla del colapso ecológico y el fin de la humanidad.

En el caso de Silent Jenny los pasos van más o menos por ahí. El argumento nos habla de un futuro postapocalíptico donde la Tierra ha sufrido un colapso ecológico absoluto provocado por el cambio climático. El detonante clave de la catástrofe fue la extinción total de las abejas, lo que provocó el fin de la polinización, la desaparición casi por completo de la fauna y la flora, y dejó un planeta completamente estéril, árido y hostil.

Dentro de ese mundo infernal Jenny, una investigadora solitaria que trabaja recolectando datos biológicos y buscando restos de insectos polinizadores atrapados en el pasado, es la protagonista. Ella no solo realiza esta labor sino que vive en una especie de nave terrestre con un grupo de personas muy diferentes que luchan cada día por sobrevivir en un mundo hostil.

Advertencia. Este cómic es puro Bablet y eso es tan bueno como malo dependiendo de tus gustos. Si estás aquí imagino que será porque Bablet te llama la atención y has leído otras obras suyas. Si es así querido lector, este Silent Jenny te gustará porque volverás a apreciar esa combinación de imágenes panorámicas increíbles con silencios de varias páginas en las que escucharás poco más que el viento a tu alrededor. Y apreciarás la manera de Bablet de crear un crisol de personajes alrededor de la protagonista a los que cogerás cariño o acabarás odiando. Esa composición de personajes va más allá del hilo argumental básico y eso hace que las obras de este autor sean tan complejas y reflexivas.

Ahora bien si no eres de cómics comprimidos y eres más de narrativa rápida y al grano... te vas a atascar. Porque Bablet no es de lectura rápida sino reposada y si no estás alineado con ese tipo de cómic se te puede hacer largo. A mí por ejemplo me gusta ese tono y esos tiempos de vez en cuando y aún así por momentos, si no tienes el día tranquilo, se te hace más pesado. Nunca malo, pero sí pesado. Cuestión de gustos, como todo en la vida.

Respecto al apartado visual, me callo (dejo de escribir metafóricamente hablando) y os doy estas escenas maravillosas:

Aparte de estas panorámicas, Bablet siempre ofrece un repertorio de naves, paisajes, instrumentos y tecnología que no tienen nada que envidiar a míticas sagas cinematográficas. Por eso es uno de los reyes de la ciencia ficción y por eso los amantes de la misma le tienen entre sus favoritos. Esos mismos amantes que disfrutarán de la edición de Nuevo Nueve que de otra vez demuestra en fondo y forma por qué a nivel de cómic europeo son referencia. A lo grande y con una edición que mima al coleccionista y en la época que estamos de comida rápida en el coleccionismo esto se agradece.

Conclusión: es el Bablet que esperas en el tipo de obra que sabes que hace. Ni más ni menos. Vuelve a darte lo que sabes que puede dar y lo hace con un apartado visual impactante añadido a una fuerte reflexión y crítica social y humana. La edición está a la altura de la obra y en los tiempos que corren donde hay que contar cada euro gastado aquí dudo mucho de que en un futuro te arrepientas de la inversión. Si gustan, disfruten de la lectura.