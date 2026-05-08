El Sello de Akira: el 'testamento de Muerte', el final de 'Ultimate Spider-Man' y 'Ultimate Endgame'

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que cada mes elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de abril, analizamos el 'Testamento de Muerte', el final de 'Ultimate Spider-Man' y 'Ultimate Endgame'.

Ultimate Endgame... sin más

A mí me ha aburrido. Así de claro. Pero no porque sea malo de por sí sino porque de este mundo Ultimate, me gusta lo que rodea al mismo, no el momento exacto en el que todo se forma o cómo el Hacedor monta la que monta, por decirlo de manera coloquial. Aquí volvemos a eso y sinceramente me lo he pasado mejor con Spider-Man, Pantera Negra o Lobezno a su aire.

Aquí lo que vemos es el regreso del Hacedor, el cual estuvo encerrado durante un año, es decir, el tiempo en el que hemos podido leer el resto de cabeceras con cierta libertad para crear su propio lore de cada personaje sin el evento principal de por medio. Aquí nuestros héroes se juntan y van a por el Hacedor encontrándose algo que, lógicamente, desencadenará en este Endgame.

Lo dicho, a mí no me ha ido mucho. Prefiero recomendar mil veces el Ultimate Spider-Man. De hecho vamos ahora con su última grapa que ha dejado el pabellón por todo lo alto. Respecto a este Endgame, si te gustaron las cuatro grapas iniciales con el Hacedor y quieres conocer el final, adelante. Si tampoco te llama mucho la atención, te acabarás enterando igual.

Precio: 3,80 euros

Un buen final para Ultimate SpiderMan

Ha sido sin duda la cabecera que ha convertido este universo Ultimate en algo destacado. La mejor historia. Un Peter Parker que recibe sus poderes cuando ya es padre de familia con todo lo que eso supone y con un universo totalmente cambiado donde, por ejemplo, no hay Tía May, pero sí Tío Ben. Enemigos cambiados, el Duende Verde como amigo y aliado e incluso un Venom en el cuerpo del hijo de Peter.

Con todo, Ultimate Spiderman ha sido maravillosa de principio a fin y este final ha servido para redondearlo todo. Sin estridencias ni momentos extremadamente impactantes, pero con una buena forma de rematar la faena. A veces agradezco más un final coherente y que estilice del todo la trama, que uno que busque impresionar y eche por tierra todo lo anterior.

La pregunta ahora es: ¿Habrá más? No voy a desvelar el final lógicamente, sin embargo, sí puedo decir que por seguir se puede. No será porque el final deje todo cortado sin posibilidad de continuar. Ahora bien, tocar algo que funciona puede salir muy mal o muy bien y con lo bien que lo han hecho Hickman y Checchetto, no sé yo si tocarlo sería lo adecuado. Eso sí, te deja con ganas de más.

Por cierto, si no te sumaste a las grapas ahora empiezan los Premiere y es una buena forma de empezar de cero con este Spiderman que tanto nos gusta a los cuarentones. Mi nota final para esta cabecera es: 9,5.

Precio: 5,50 euros

Testamento de Muerte

Me lo estoy pasando de lujo con Los 4 Fantásticos de Ryan North y he disfrutado bastante del evento Un mundo bajo Muerte. Ya lo dije en su momento, no es un evento que te cambie la vida, pero es de los mejores que he leído de Marvel últimamente. Doom se hace con los poderes del Hechicero Supremo, es decir del Doctor Extraño, y los usa para dominar el mundo. Todos los países le rinden pleitesía y los héroes tienen que luchar contra un mundo que, ojo, parece ir mejor gobernado por Muerte que gobernado por nuestros políticos. No me extraña, la verdad.

El problema y aquí vienen los SPOILERS es que Muerte usa los cuerpos y mentes de los habitantes de Latveria para sus negocios de dominación y cuando eso se descubre estalla la guerra y muere la persona que más quiere Muerte, Valeria Richards. No se queda muerta como ya pueden imaginar y la razón es que Muerte se sacrifica para devolverle la vida. Este Testamento llega porque Víctor von Doom le deja todo en legado a Valeria y aquí nos contarán qué hace con ello y sobre todo cuánto se puede complicar la cosa con los Muertebots de por medio.

La historia es buena y me lo he pasado bien redondeando el evento con este epílogo. Tiene acción, analiza muy bien a los personajes y deja un final que los fans de Muerte y Los 4 Fantásticos agradecerán por su impacto visual. Además el final deja todo muy abierto y ojalá pronto podamos ver de nuevo a Víctor haciendo de las suyas en este nuevo paradigma en Marvel.

Zdarsky guioniza y CAFU dibuja... y menudo dibujo. ¡Qué buenos son los artistas españoles!

Precio: 5,50 euros