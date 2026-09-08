¿"A costa de" o "a consta de"? La RAE dicta sentencia sobre este error común

Una de las dudas que pueden aparecer al escribir es cómo se utiliza correctamente la expresión "a costa de". Es frecuente encontrarla escrita como "a consta de", pero la forma recogida por el Diccionario de la Real Academia Española es otra.

La expresión correcta

La locución adecuada es "a costa de", no "a consta de". La Real Academia Española la recoge entre las expresiones formadas con el sustantivo "costa".

Según el diccionario, "a costa de" puede emplearse para indicar que algo se consigue "con el trabajo, fatiga o dispendio causado por algo". También tiene el sentido de "a expensas de" o "por cuenta de".

Por ejemplo, una frase como "Lo consiguió a costa de un gran esfuerzo" utiliza correctamente la expresión.

Qué significa "a costa de"

La locución puede utilizarse en distintos contextos, aunque mantiene la idea de que algo se obtiene mediante un esfuerzo, un coste o a expensas de alguien o algo.

El diccionario incluye dos acepciones para esta expresión. La primera hace referencia al trabajo, el esfuerzo o el gasto que supone conseguir algo. La segunda equivale a "a expensas de" o "por cuenta de", como en "Se mantiene a costa de sus antiguos méritos".

Por tanto, cuando se quiera expresar alguno de estos significados, la forma adecuada es siempre "a costa de".

No debe confundirse con "consta"

El error puede estar relacionado con la existencia de otras palabras como "consta", del verbo "constar", pero esta forma no interviene en la locución.

Así, cuando se quiere decir que algo se logra mediante un esfuerzo o a expensas de alguien, debe escribirse "a costa de", con "costa".

El Diccionario de la Real Academia Española también recoge otras locuciones con esta palabra, como "a toda costa", que significa "sin limitación en el gasto o en el trabajo".