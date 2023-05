Andrés Arconada habla esta semana de Las ocho montañas, "una película que me ha gustado muchísimo". La película está basada en la exitosa novela homónima publicada en España por Penguin Random House y tiene producción italiana, "nos llega muy poco cine italiano de calidad porque cuando llega suelen ser estas comedias bastante patosas, que puede interesar a un tipo de público, pero que a mí me aburren mortalmente y no me hacen ninguna gracia".

De hecho, ha añadido Arconada, "cuando se habla a veces de que el cine español hace comedias muy gruesas, las italianas ya ni os cuento". El crítico de Libertad Digital y esRadio explica que Las ocho montañas es "una película que yo descubrí en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid (SEMINCI) y desde entonces quedó en mi retina porque me gustó mucho". Llegaba a la SEMINCI tras haber obtenido el Premio del Jurado en Cannes 2022 y salió precisamente de Valladolid reconocida con el premio a la mejor fotografía (Ruben Impens).

Las ocho montañas nos habla de una preciosa historia de amistad masculina. Nos narra "la amistad desde niños hasta hasta que son adultos de dos personas totalmente opuestas que llevan vidas totalmente diferentes". Pietro es un chico de ciudad mientras que Bruno es el último niño de una localidad de montaña olvidada. Ya en la vida adulta Bruno sigue fiel a su montaña mientras que Pietro sólo va de visita, cuando va.

La película aborda temas como el amor por la naturaleza, o la deriva de la vida que nos separa de nuestros seres queridos. Y todo en un marco "muy atractivo y especial rodeados, como su indica su título, de 8 montañas". La película está protagonizada por dos de los actores jóvenes en alza en Italia: Luca Marinelli (Martin Eden) y Alessandro Borghi (Suburra).

En definitiva, Las ocho montañas, de Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, es para Andrés Arconada "una buena película" y por eso "la quiero recomendar y puntuar con un notable alto, no os la podéis perder".