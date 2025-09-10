Con aires de docudrama pero una ambición cinematográfica, 13 días, 13 noches narra la caída de Kabul a manos de los talibanes cuando, en 2021, las tropas norteamericanas salen de Afganistán. Lo que sigue son minutos de caos y muerte a manos de los terroristas y días de acoso a la embajada francesa, donde sus resposnables tuvieron que tomar decisiones dramáticas para salvar su vida y la de un grupo de refugiados.

El film de Martin Bourboulon (Los tres mosqueteros) narra estos acontecimientos con seriedad y dinamismo, apuesta por la épica del soldado sin escatimar su violencia o desdecir la tristeza de los momentos. En la videocrítica para Libertad Digital y esradio, Juanma González comenta todos los aspectos del film estrenado en pantallas españolas.

