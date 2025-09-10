Menú

'13 días, 13 noches': el film bélico sobre la caída de Kabul es uno de los mejores del año

Martin Bourboulon (Los tres mosqueteros) dirige 13 días, 13 noches, un drama bélico francés basado en hechos reales.

Con aires de docudrama pero una ambición cinematográfica, 13 días, 13 noches narra la caída de Kabul a manos de los talibanes cuando, en 2021, las tropas norteamericanas salen de Afganistán. Lo que sigue son minutos de caos y muerte a manos de los terroristas y días de acoso a la embajada francesa, donde sus resposnables tuvieron que tomar decisiones dramáticas para salvar su vida y la de un grupo de refugiados.

El film de Martin Bourboulon (Los tres mosqueteros) narra estos acontecimientos con seriedad y dinamismo, apuesta por la épica del soldado sin escatimar su violencia o desdecir la tristeza de los momentos. En la videocrítica para Libertad Digital y esradio, Juanma González comenta todos los aspectos del film estrenado en pantallas españolas.

