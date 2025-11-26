Me ha encantado la disparatada y erótica 'Dracula' francesa que todos odian

El francés Luc Besson apuesta por la vía abiertamente romántica para su versión de Drácula, estrenada no demasiados meses después del celebrado Nosferatu de Robert Eggers. La película francesa, sobrada igualmente de medios, es sin embargo menos turbia y más sensual, amorosa... pero lo es desbarrando como solo puede hacerlo una descarada producción de Europacorp: entregándose a un delirio de situaciones y criaturas que en ocasiones parece una parodia de la versión de Coppola.

Sin abandonar el terror que caracteriza a la novela original de Bram Stoker, publicada en 1897 y adaptada en más de un centenar de series y películas, Besson reinventa aquí el clásico y nos presenta un nuevo enfoque de la historia del famoso vampiro.

Caleb Landry Jones (Dogman, Tres anuncios en las afueras) se mete aquí en la piel del vampiro, mientras que Christoph Waltz (El maestro del crimen, Django desencadenado), Zoë Bleu (Gonzo Girl, Signs of Love) y Matilda de Angelis (La increíble historia de la isla de las rosas, Veloz como el viento) completan el reparto de Drácula.