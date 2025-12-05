La secuela Five Nights at Freddy's 2 sigue la acción de la película original, que recaudó en 2022 casi 300 millones de dólares sobre un exiguo presupuesto de unos 20, típica maniobra de la productora de cine de terror Blumhouse, y que ha acaparado gran parte de los títulos populares del género en los últimos diez años o más.

En el caso de Five Nights at Freddy's, se trata de la adaptación de un célebre videojuego cuyo nicho de aficionados ha resultado ser mucho más grande de lo que los analistas esperaban, propiciando una franquicia que ahora llega a una segunda entrega que, desgraciadamente, vuelve a manifestar todos los defectos y vicios de la productora: descuidada, melodramática, aburrida y escasamente divertida y sorprendente, Five Nights at Freddy's 2 casi parece un producto más de streaming que un largometraje destinado a una nutrida base de fans y espectadores casuales que simplemente quieren divertirse con una producción de terror sobrenatural juvenil al estilo Stranger Things.

Ha transcurrido un año desde que fuimos testigo de la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, e incluso ha dado pie al primer "Faszfest". El exguarda de seguridad Mike (Josh Hutcherson) y la agente de policía Vanessa (Elizabeth Lail) han ocultado la verdad a Abby (Piper Rubio), la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos.

Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy's, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado.

Quizá una de las peores cosas de la película, que gasta minutos de drama y exposición y resulta sumamente confusa en su narrativa, es todo lo que desaprovecha, incluyendo una buena idea y a los actores McKenna Grace y Wayne Knight, que aparecen en la película para hacer… prácticamente nada.

