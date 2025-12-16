Sacando de la caja a José Luis Garci: esto es lo que hizo entre 1994 y 2019

Canción de cuna, La herida luminosa, You're the one, Ninette, Historia de un beso, El Crack Cero... son solo algunas de las películas reeditadas en Blu-Ray por Divisa en el segundo pack dedicado a la filmografía completa de José Luis Garci (más dos DVD's dedicados a la imprescindible serie Historias del otro lado y cortometrajes del autor).

Todas las películas de Garci reunidas en formato físico y para coleccionistas, con un libreto perfectamente editado (400 páginas del volumen de Andrés Moret Una vida de repuesto) y un aspecto fenomenal.

El segundo pack tiene un total de once discos Blu-ray para las once películas y dos discos DVD para el resto de elementos que lo componen, incluyendo la segunda parte de Historias del Otro lado y los cortometrajes ¡Al fútbol! (1975) y Tiempo de gente acobardada (1976) (DVD).