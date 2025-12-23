Crítica de 'Vida privada': el reto de Jodie Foster en francés investigando un crimen en París

La historia gira en torno a Lilian Steiner (interpretada por Jodie Foster), una renombrada psiquiatra estadounidense que vive y trabaja en París. La aparente tranquilidad de su vida profesional se ve sacudida cuando recibe la noticia de la muerte de una de sus pacientes, interpretada por Virginie Efira, a quien Steiner llevaba tratando un buen número de años. Aunque la causa oficial del fallecimiento se atribuye inicialmente a un suicidio, Lilian empieza a albergar dudas y sospechas que la llevan a creer que en realidad se trata de un asesinato encubierto.

Vida privada (Vie privée) es una película francesa de misterio y suspense psicológico dirigida y coescrita por Rebecca Zlotowski, estrenada en 2025 y protagonizada por Jodie Foster, Daniel Auteuil y Virginie Efira. La cinta se presentó fuera de competencia en el Festival de Cannes 2025 antes de su lanzamiento oficial en cines, incluyendo su estreno en España el 19 de diciembre de 2025.

La elección de Foster para este papel es especialmente destacable porque supone uno de sus primeros papeles principales íntegramente en francés, algo que la crítica y el público han subrayado como un reto y una novedad en su carrera. Su dominio del idioma y su intensidad interpretativa aportan autenticidad al personaje, haciendo de Lilian una protagonista compleja que lucha tanto con el caso como con sus propios demonios internos.

En esta videocrítica de Juanma González para el canal @LDCultura te contamos qué tal está la película estrenada en cines. No te olvides de dar "like" y dejar tu comentario, además de seguir el canal y clicar en la campanita para que te avisemos de futuras actualizaciones.