No es solo cine español: 5 películas que no esperas encontrar en FlixOlé

FlixOlé es conocida por salvaguardar y mantener casi todo el cine español imaginable y de todas las épocas... pero también alberga otro tipo de sorpresas.

En este vídeo para el canal @LDCultura, Juanma González te propone algunas de esas otras opciones que puedes encontrar ahora mismo en la plataforma, grandes éxitos norteamericanos de todo género que también te darán grandes ratos de entretenimiento.

Un catálogo que abarca también cine europeo y norteamericano de todo género, clásicos de Hollywood o grandes sorpresas del cine comercial tanto antiguo como moderno, y de las que aquí te damos un pequeño adelanto.

FlixOlé se dirige a personas interesadas en el cine clásico, la historia del cine y producciones menos habituales. Es una opción bastante popular para quienes quieren descubrir películas antiguas o conocer mejor el cine hecho en España. Pero, como ves, puedes encontrar una interesante oferta de otro tipo de películas.