Song Sung Blue, una comedia dramática musical protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, se estrena en cines españoles. Y tanto los actores como el director Craig Brewer definen la historia, basada en hechos reales narrados en un documental previo de Greg Kohns, como la historia de dos vidas y los obstáculos que deben superar juntos.

Los imitadores de Neil Diamond, Mike y Claire Sardina, existieron de verdad, algo que a Jackman le genera admiración. "Me encanta su necesidad de cantar, con la que me identifico. Para él el éxito no era actuar, no necesariamente en el Madison Square Garden, sólo salir al escenario de un bar para hacer lo que ama, y hacer a la gente feliz".

Para Mike Sardina, el imitador real de Neil Diamond que acabó triunfando con su banda tributo formada, entre otros, por su esposa Claire (papel que recae en Kate Hudson) "actuar es una necesidad y tiene que hacerlo incluso aunque sea evidente que no debe. Creo que yo me hubiera rendido antes", bromea el actor.

Kate Hudson ve en su personaje a una mujer que busca su propio camino y que, por eso mismo, admira a su marido. "Mike lo hace todo a su manera, es su propio arte y sensibilidad artística. Claire le encanta entrar en el escenario con su instrumento y ama a Mike. Apoyarle y actuar con él lo significaba todo para ella".

Jackman define Song Sung Blue: Canción para dos como una historia capaz de complacer al público. "Me han dicho que es la película que necesitaban, ni siquiera sabía por qué". Para el intérprete es una historia de gente que pasa de la pobreza a la riqueza pero que pone el énfasis en los elementos más "inspiradores" de la misma. Lo importante -juzga Jackman- es que "ellos se mantienen unidos sin importar las expectativas. Por eso creo que la gente dice que es la historia que necesitaban".