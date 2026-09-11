'Prácticamente magia 2': dos horas ridículas de película

Esta semana llega a los cines Prácticamente magia 2, la secuela 28 años después de una de esas películas que se convierten con el tiempo en obras de culto para muchos. Lo hace, eso sí, de forma decepcionante ya que nos encontramos ante una producción muy fallida que no logra justificar su existencia. A pesar de la expectación generada por el regreso de sus dos actrices principales, Sandra Bullock y Nicole Kidman, el resultado final es una mala película que no aporta absolutamente nada nuevo respecto a la entrega original, la cual tampoco era, al menos en mi opinión, una gran obra.

La trama de esta secuela vuelve a centrarse en las dos hermanas herederas de una larga dinastía de brujas. En esta ocasión, se retoma la famosa maldición familiar que impide a estas mujeres enamorarse, ya que cualquier hombre que gane su afecto está condenado a una muerte trágica. El personaje de Sandra Bullock intenta proteger a sus hijas, ya adultas, ocultándoles este oscuro secreto. Sin embargo, el drama se desencadena cuando una de las jóvenes se enamora perdidamente, activando de nuevo el fatal destino y dando paso a una sucesión de acontecimientos bastante absurdos.

A partir de este punto de partida, el desarrollo del guion cae en un pozo de decisiones narrativas inexplicables con una falta total de juego dramático consistente. Las explicaciones que ofrece la película para justificar los giros de guion son ridículas. El metraje se extiende innecesariamente hasta algo más de dos horas, lo que convierte la experiencia en una prueba de resistencia para el espectador.

El filme cuenta con ciertos aspectos salvables que evitan el desastre absoluto. Técnicamente, la película está bien realizada, destacando su notable dirección de fotografía y una factura visual impecable que demuestra el oficio detrás de la cámara. Sin embargo, estos logros formales no consiguen compensar el vacío de su argumento ni la nula progresión de los personajes.

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