Charlie Hunnam (Pacific Rim) lo da todo para asimilarse a Ed Gein. O quizá no, y sea una versión propia para esta tercera temporada de Monstruos. El carnicero de Plainfield es el objeto de deseo de esta nueva fábula donde se analiza también su impacto en la cultura popular con películas como Psicosis, La matanza de Texas o El silencio de los corderos. Una serie que vuelve a ficcionalizar todo lo que puede, y a confraternizar con su psicópata asesino... aunque bien es cierto que lo hace de manera tan manipuladora (fingiendo tratar tanto el mito como la realidad) como interesante.

Si te gustaron las temporadas dedicadas a Jeffrey Dahmer y los hermanos Menendez, seguramente le echarás un vistazo a esta tercera temporada de Monstruos, que se desplaza al Wisconsin rural del siglo pasado para descubrir al asesino que se hacía una piel con sus víctimas.