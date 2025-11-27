Netflix estrenó las series El último samurái en pie y La Bestia en mí el mismo día, pero no pueden ser más distintas una de la otra. La primera es una creación japonesa cuya temporada tiene solo seis capítulos, aunque su final abierto da para al menos otra tanda de ellos. La segunda es un oscuro thriller donde dos personalidades antagónicas descubren que, a su manera, están hechos el uno para el otro....

En un nuevo vídeo de @LDCultura, Juanma González en Libertad Digital y esRadio te cuenta qué tal están ambas series que ocupan el podio de las más vistas de la plataforma Netflix. No te olivdes de dejar "like" y comentario si te ha gustado el vídeo o has visto alguna de ellas, además de seguir el canal y dar a la campanilla para futuras actualizaciones.

Samurais altamente cualificados se reúnen para participar en una peligrosa batalla real. Les atrae la oferta de 100.000 millones de yenes para el gran premio. Cada uno de los participantes recibe una etiqueta de madera. Protagonizada por Junichi Okada, la serie tiene una destacables escenas de acción combinadas con su faceta de drama histórico.

Los rostros de Claire Danes y Matthew Rhys serán todavía más familiares al espectador. En La bestia en mí la primera es una escritora en crisis que pierde el control después de que un millonario acusado de un crimen se traslade a vivir a la mansión próxima a su casa. El trato entre ambos va a sorprender al espectador.