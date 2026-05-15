Petardo de El Vellosino en Las Ventas pese al "empeño" de Daniel Luque

El pasado jueves se colgó en Las Ventas de nuevo el cartel de no hay billetes en la tarde de la previa del día del patrón, que se celebra en Madrid, cómo no, con una corrida de toros con expectación. Aunque el mundo del toro tiene el ojo puesto en Jerez de la Frontera donde hoy se inaugura el monumento a Rafael de Paula impulsado por Morante de la Puebla. Además, por la tarde reaparecen tanto el maestro cigarrero como Roca Rey tras sus terribles cornadas en la Feria de Abril de Sevilla hace unas semanas.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Andrés Amorós e Isabel González han analizado lo que sucedió en la corrida de El Vellosino con Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda; el regreso de las dos principales figuras a los ruedos y la previa de un fin de semana muy taurino en Madrid y en Jerez. Amorós ha señalado que la tauromaquia "se ha convertido en noticia nacional, por un lado, gracias a Urtasun, gracias a Morante y gracias a que ahora se ha puesto de moda otra vez".

Sobre el festejo del pasado jueves en Las Ventas ha dicho que "tuvieron que sustituir los toros de El Parralejo por los toros de El Vellosino y fue un desastre total y absoluto". El cronista ha contado que "no pasó nada en nada, Castella y David de Miranda se quedaron inéditos prácticamente y Luque, con gran empeño, hizo una faena con mérito". "La pregunta que yo hago: un torero poderoso, ¿qué hace con unos toros que no necesitan poder?", ha apuntado Andrés Amorós.

Vuelven Morante y Roca Rey

Esta tarde en la plaza de toros de Jerez de la Frontera regresan a los ruedos Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey tras las graves cornadas que sufrieron en la Feria de Abril de Sevilla hace varias semanas. En concreto, el cigarrero lo hace 25 días después de que un toro le perforase el recto y el peruano 22 días después de la cornada en el muslo con dos trayectorias. Dos pronósticos muy graves que les han impedido hacer algunos paseíllos, pero en el coso gaditano vuelven con una gran expectación.

Previamente Morante inaugurará la estatua que el escultor Martín Lagares, el mismo de la de Antoñete en Las Ventas, ha creado para homenajear al genial Rafael de Paula, fallecido hace unos meses. El cigarrero, al igual que con Antoñete, ha sido el gran impulsor de este monumento en honor de uno de sus referentes y antiguo apoderado. En este festejo se lidiarán toros de Jandilla y el tercer espada que trenzará el paseíllo será Sebastián Castella.

Andrés Amorós ha dicho que el regreso de las dos principales figuras "es un acontecimiento nacional" aunque no se va a televisar. Sí lo hará Canal Sur con la corrida de Álvaro Núñez que se celebra el sábado 16 con Morante, Manzanares y Juan Ortega. El cronista ha augurado una gran audiencia para este festejo.

La Feria de San Isidro no descansa

Andrés Amorós también ha realizado la previa de los tres festejos que componen el segundo fin de semana de la Feria de San Isidro 2026: la corrida de El Torero para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián de este viernes 15 de mayo, día de San Isidro; la del sábado 16, día internacional de la tauromaquia, con toros de La Quinta para El Cid, Álvaro Lorenzo y la confirmación de alternativa de Manuel Diosleguarde y el del domingo 17 con toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

En la mañana del día de San Isidro se inaugura en Las Ventas el azulejo en homenaje al maestro Curro Vázquez, último Premio Nacional de Tauromaquia por su labor en el festival en homenaje a Antoñete del pasado 12 de octubre de 2025. Por la tarde se lidian toros de El Torero, de Salvador Domecq por Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián. Amorós ha recordado que estos toros "tienen fama de que son duros dentro del encaste Domecq" y ha dicho que Urdiales es un torero "maduro, clásico y con un estilo magnífico, muy puro". De Fortes, que "ha cambiado" y es un torero "clásico muy interesante que ha vuelto a entrar en las ferias" y de Fernando Adrián que "es un joven madrileño que tiene entrega absoluta".

El sábado se lidia la segunda corrida de La Quinta de este San Isidro 2026 después del fracaso del pasado fin de semana. Para Andrés Amorós es "un riesgo grande". La lidian El Cid, "torero clásico y veterano", Álvaro Lorenzo, "la eterna esperanza blanca" y confirma su alternativa Manuel Diosleguarde, "un chico de Salamanca que sufrió un percance terrible". El domingo es el turno de los toros de Fuente Ymbro que los torean Miguel Ángel Perera, "gran lidiador ya veterano", Paco Ureña, "un artista" y es la segunda y última tarde en la feria de Fernando Adrián.

Estos festejos se analizarán en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.