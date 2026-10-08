Embapelandia

A mí, a mis casi 64 años de edad, ya no me ofende casi nada y casi nadie. Y como, después de 40 años haciendo radio, conozco bastante bien la profesión, tampoco me ofende nada de lo que se pueda sugerir. Pero una cosa es que no me ofenda y otra que no quiera debatir sobre ello. Me refiero a que en las últimas horas ya he oído a dos o tres periodistas deportivos referirse a un ventilador (imagino que no físico sino simbólico) que se habría puesto en funcionamiento… ¡desde el Real Madrid!... y… ¡para atacar a Mbappé! Tendrían que profundizar un pelín más en esta teoría porque no llego yo a comprender muy bien de qué modo podría salir beneficiado el Real Madrid a la hora de alentar las críticas hacia su teórico jugador franquicia utilizando a, y abro comillas, "periodistas cercanos al club".

Y en esto de la cercanía también habría que profundizar otro poco más porque, claro, si hay periodistas cercanos al Real Madrid también los habrá, pongamos por caso, a la federación y a la selección nacional: ¿Esos colegas también bailan al son de la música que les toca Louzán o sólo ponen en funcionamiento el ventilador o lo apagan dependiendo de lo que pidan desde la T4 los periodistas cercanos al Real Madrid? O todos o ninguno, ¿no? Yo, y ya lo he dicho muchas veces y también en alguna entrevista que me han hecho, sólo he recibido dos recomendaciones, dos consejos, a lo largo de toda mi vida profesional, y en ningún caso tuvo que ver con el Real Madrid. Y las dos veces pincharon en hueso, y eso que la primera sugerencia me llegó cuando estaba empezando y la segunda a mitad de mi carrera, ¡imaginaos qué haría ahora con una recomendación de nadie cuando estoy en mi otoño profesional!

Lo que subyace cuando se dice que el Real Madrid ha puesto el ventilador en funcionamiento, en este caso concreto para algo tan sumamente rocambolesco como para atacar a su futbolista estrella, es que hay periodistas cercanos al Real Madrid dispuestos a prestarse a eso. Y eso, valga la redundancia, está muy feo cuando uno no tiene pruebas. O eso o bien quien habla en esos términos conoce, con nombres y apellidos, a los periodistas dispuestos a hacer lo que se les mande, en cuyo caso debería desvelar sus nombres. Dicho lo cual: en el hipotético y surrealista caso de que el Real Madrid quisiera pegarse un tiro en el pie, no se sabe bien a santo de qué, atacando a su futbolista franquicia, que es algo que no se puede sostener con un mínimo de seriedad, no le haría ninguna falta acudir a ninguna clase de ventilador porque Mbappé se basta y se sobra él solito para atacarse a sí mismo. Quiero decir que, aunque los ingresos del club dan para un montón de buenos ventiladores, sería un dinero tirado a la basura por la sencilla razón de que Kylian Mbappé ya se ventila a sí mismo sin necesidad de tener a su lado a un lacayo que le abanique.

¿Qué es lo que yo creo que está pasando? Pues a mí me parece que cómo el comportamiento de este chaval en los últimos meses es tan groseramente errático y como, antes de llegar al Real Madrid, todo el mundo hablaba de su extraordinaria inteligencia emocional y de su portentoso dominio de la escena, pues, desde fuera, nos sentimos en la necesidad de explicar con un montón de teorías sin sentido lo que no tiene ninguna explicación. Y por eso hay quien dice, aunque sin profundizar demasiado en sus motivaciones, que Mbappé está echándole un pulso al club y, ahora, hay quien afirma que es el propio club el que quiere colocar en la diana a su jugador. Ni una cosa ni otra tiene sentido y, por eso, no se explica. ¿Para qué querría echarle un pulso Mbappé al Real Madrid? ¿O por qué querría el Real Madrid dirigir el ventilador contra Mbappé? Se dice pero no se explica, nadie añade "por esto, por esto y por esto otro".

Y yo, cuando me encuentro en esta situación, siempre acudo al filósofo, lógico, teólogo y franciscano inglés Guillermo de Ockham, que lo mismo te trataba de demostrar científicamente la existencia de Dios que te cuestionaba la autoridad del Papa o se sacaba de la manga un principio filosófico y metodológico y se quedaba tan pancho el tío. ¿Qué dijo nuestro amigo William? Pues dijo lo siguiente: "En igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable", que es una idea que ha calado porque Guillermo murió en 1347 por la peste negra y aquí estamos, en el año 2026, repitiendo su principio. Lo más probable es que nadie pueda meter en cintura a Mbappé porque este tipo de jugadores son incontrolables incluso para el club que los paga. Lo más probable es que, si el jugador quiere montar en bicicleta pese a que su entrenador ha concedido hace unos días una entrevista desaconsejando esa misma actividad, lo haga sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Lo más probable es que hayan hablado con él, hayan tratado de hacerle entrar en razón y que, al final, Kylian Mbappé se sienta tan fuerte, tan superior, que considere que él está por encima del escudo del club que le paga y al que, al parecer, soñaba con llegar desde que era un crío. Lo más probable es que haya en el Real Madrid quien piense para sus adentros que traer a un futbolista así fue un tremendo error y que ya es tarde, pero esto es especulación pura y dura y no es información. Por eso, y tras las últimas marejadas a las que él, y por mucho que viva en Embapelandia, no puede resultar ajeno, el martes, después del entrenamiento y según desveló Marcos Benito en El Chiringuito, se cogió un avión privado a París hacia las once y media de la mañana y regresó a Madrid a eso de las nueve menos cuarto de la noche. Porque él lo vale. Antes muerto que sencillo. Ojalá fuera cierta una tercera teoría que también circula por ahí y es que Mbappé no cree en el proyecto deportivo del Real Madrid porque eso podría suponer (y digo "podría") que Fayza SL estuviera pensando (y digo "estuviera") en largarse antes de tiempo. Pero no lo creo.

A lo que vamos: el fútbol va por aquí, Mbappé no es nada vanguardista, más bien se beneficia de la gilipollez que también se ha instalado en el deporte rey. Jugadores excesivamente mimados a los que todo Blas pelotea desde que se levantan hasta que se acuestan y que acaban creyendo que ya no necesitan para seguir instalados en el machito ni a clubes que les paguen ni a aficionados que les animen porque ya se pagan y se animan ellos mismos. Con esto no contaban los clubes. O quizás sí pero no saben cómo arreglarlo. Pero no me cabe la menor duda de que, más tarde que pronto, deberán agarrar el toro por los cuernos porque es cierto que cada día nos encontramos con más casos así en los que el fútbol acaba siendo una de las actividades, y no precisamente la fundamental, de las estrellas del fútbol. Ni ventilador ni aire acondicionado ni paipai, aquí lo único que hay es un jugador que hace lo que le sale de los huevos porque lleva 15 años acostumbrado a hacerlo.