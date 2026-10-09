La hora de Mou

Decía el miércoles que circulaban por ahí varias versiones sobre la situación deportiva de Kylian Mbappé a cual más fantástica. Una apuntaba al pulso que el jugador le estaría echando a su propio club no se sabe bien a santo de qué, nadie ha sabido explicármelo. Otra, aún más surrealista que la anterior, sugería que era sin embargo el propio Real Madrid el que estaría colocando en la diana adrede a su futbolista con la connivencia de periodistas cercanos al club blanco, tampoco se sabe bien por qué. Y la tercera, aunque más tímida, rondaba la idea de que Mbappé no estaría contento con el plan deportivo madridista. Y hoy, fruto de esta última idea, que aún se estaba esbozando casi, alguien ha lanzado otra, la de que Mbappé quiere ir a la Premier, y todo el mundo se ha rebozado en esa posibilidad. Cualquiera de ellas, cualquiera, daña al Real Madrid, le perjudica. Y lo hace, además, en un momento deportivo incierto, después de dos años en blanco y con muchas esperanzas y muchas ilusiones puestas en esta temporada, que tampoco es que haya arrancado demasiado bien.

Y a las tres (o cuatro) versiones sobre la situación de Mbappé, que a la vista está que no termina de encajar porque él no es tampoco muy encajable, ha contribuido de un modo fundamental el propio jugador que, como decía ayer un colega de Radio Montecarlo, pareciera que se levanta por las mañanas con la intención clara de pegarse un tiro en el pié. Anoche, en El Chiringuito, Marcos Benito decía que en el Madrid opinaban que había una corriente de opinión interesada en colocar en el centro de la polémica a Mbappé y, sinceramente os digo, no me he atrevido a preguntar no vaya a ser que me digan que yo soy uno de los periodistas que quieren ver a Mbappé en esa situación, que sería incluso más kafkiano que pensar que es el Real Madrid el que coloca en el centro de la diana al jugador. Para poner en teóricas dificultades a este futbolista, insisto, se basta y se sobra él mismo. Y digo lo de "teóricas dificultades" porque a mí me da la impresión de que su situación actual no supone para él un engorro mayor que el de no tener claro a qué restaurante de la guía Michelín llevar a cenar a su pareja este sábado después del partido del Bernabéu.

Una cosa es que algunos madridistas, me parece que cada día más, creamos que de los cinco años que firmó Mbappé con el Madrid la mitad de ellos se han ido desgraciadamente por el sumidero sin darnos cuenta, y otra bien distinta es que se esté orquestando una pitada contra éste o cualquier otro futbolista que se enfunde la camiseta blanca. Quien piense que diez mil aficionados pitando van a hacer entrar en razón a un jugador, y menos a Mbappé, o vaya a reaccionar o tenga la menor intención de variar su estilo de juego, va dado. Eso nunca ha funcionado así. Lo que, este sábado que viene, tiene que ser en mi opinión la afición del Real Madrid es práctica, y resulta que lo más práctico ahora mismo es apoyar a los jugadores, hacerlo aunque sea con una pinza en la nariz, a la espera de que, al fin, se produzca la tan anhelada reacción.

Y sí, llegó la hora. Llegó la hora del entrenador. Llegó la hora de José Mourinho. Para esto se le fichó en realidad. Y por esto aceptó venir, para experimentar sensaciones fuertes. Y no hay en el mundo del deporte profesional una sensación más fuerte que la de dirigir desde el banquillo al mejor club deportivo de la historia cuando se encuentra a 6 puntos de su máximo rival (que pueden ser 9 si el Barça le gana en el Camp Nou al Getafe) y con la necesidad urgente de convencer y ganar jugando bien. Es curioso porque los antimourinhistas de 2010 le piden al Mourinho de 2026 que retroceda en el tiempo dieciséis años para recuperar la esencia del entrenador que ellos repudiaban. Mou tiene que acertar. Y tiene que andar muy fino con sus decisiones. No puede ser político, si lo fuera no sería Mourinho. Pero tampoco puede ser populista, no puede hacer aquello que piense que la grada va a aplaudir. Tiene que hacer lo que él crea que sea lo mejor para el equipo independientemente del nombre del jugador. Todos sus antecesores en el cargo, desde Alonso hasta Arbeloa pasando por supuesto por Ancelotti, tuvieron esa independencia pero de lo que no hay ninguna duda es de que Mourinho la tiene. Han pasado 7 jornadas y el equipo está como está. Y es la hora de su entrenador, que en realidad es el líder de ese vestuario, yo no veo otro como no sea Bellingham. Con o sin bicicleta, ojalá que Mbappé meta tres este sábado para así cortar la hemorragia. De lo contrario… No sé yo… No lo sé…