El Mundial de Motociclismo hace historia en Valencia

Las motos han vuelto a rodar en Cheste después de que el año pasado la DANA dejara en silencio el circuito de Ricardo Tormo. Con las víctimas y los afectados como telón de fondo la traca del Mundial ha vuelto al circuito valenciano para sellar un mundial histórico.

Por primera vez, unos hermanos, los Márquez han logrado el campeonato y el subcampeonato de la categoría reina. Si bien ya hicieron historia en 2019 cuando Marc Márquez ganó en su año de debut en MotoGP y Álex hizo lo propio en Moto2, ahora los hermanos han estado intratables y han sido los pilotos más fuertes durante toda la temporada, pese a que ninguno de los dos, Marc por lesión y Álex por una degradación excesiva de sus neumáticos, han estado en el podio este domingo en Valencia.

También por primera vez un brasileño, Diego Moreira se ha proclamado campeón del mundo, en este caso de la categoría intermedia, Moto2. Al final, el español Manuel González no ha podido conseguir un título que habría dado a la armada española un nuevo triplete de campeones, ya que recordemos que José Antonio Rueda conseguía su título en Indonesia, cuatro carreras antes del final de la temporada.

Un año con una gran alegría, una gran lección como ha sido la vuelta a lo más alto de Marc Márquez después de su infierno de lesiones, operaciones y recuperación. Un título histórico y que demuestra del material único del que está hecho el ya nueve veces campeón del Mundo y que ha sido valorado por sus compañeros y adversarios de parrilla como algo irrepetible y que solo está al alcance de talentos como Marc.

Martín y Bagnaia las decepciones

También esta temporada ha estado llena de decepciones. La que más nos ha dolido la de Jorge Martín, campeón del pasado año, que a punto estuvo de abandonar Aprilia tras una situación llena de precipitación y una recuperación dolorosa y más al ver a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi ganar con una moto a la que de momento, el de San Sebastián de los Reyes no se termina de acoplar.

La otra decepción, la de Francesco Bagnaia desesperado por tener al compañero de equipo más desequilibrante, Marc Márquez y cuyos fantasmas le han hecho terminar por los suelos, sin confianza ni en la moto, ni en sí mismo pero tampoco en el equipo Ducati Lenovo.

Aprilia termina el Mundial como dominadora

En Valencia, Bagnaia volvió a caerse y el podio ha sido muy distinto al del inicio de campeonato. Si en el arranque parecía que el Mundial iba a ser un paseo para Ducati, KTM con Pedro Acosta que ha sido cuarto, pero sobre todo la Aprilia con Marco Bezzecchi que se ha vuelto a llevar un domingo más el triunfo ha cambiado el equilibrio de poder de MotoGP. Ojo porque las concesiones que Dorna ha dado a estos equipos, por reglamento y que el año que viene tendrá también Honda, les han permitido crecer lo suficiente como para plantar cara a la todopoderosa Ducati que ha visto mermado bastante sus triunfos con Marc fuera de la competición. De hecho la segunda plaza en Cheste fue para otra Aprilia la de Raúl Fernández, dejando las migajas, el tercer peldaño, para la Ducati satélite de Di Giannantonio.