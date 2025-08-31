Todos pierden menos Piastri en Zandvoort

El piloto australiano y actual líder de la clasificación de pilotos, Óscar Piastri, ha vuelto a imponerse a su compañero de equipo, Lando Norris y se ha anotado en Holanda una nueva victoria que le acerca al título. La de Zandvoort ha sido una carrera muy dolorosa para muchos pilotos. El primero de ellos el propio Norris que aunque fue mejor en todas las sesiones de entrenamientos, se quedó sin la pole el sábado y sin la victoria el domingo, lo que le aleja de la opción de poder convertirse en campeón del mundo. El inglés, pese a que una vez más, le vimos tibio en la salida frente a un increíble Max Verstappen, supo atacar al holandés cuando los neumáticos del Red Bull habían perdido gran parte de su agarre, pero no pudo en ningún momento, ni siquiera cuando se relanzó la carrera después de los dos safety car, poner en aprietos a su compañero. El drama no se quedaría en asumir la segunda posición, hasta el coche de Lando Norris falló esta vez y dijo basta cuando quedaban apenas seis vueltas para el final. Una fuga de aceite le valió un cero que le aleja demasiado de su candidatura a campeón.

Lando Norris no fue el único que perdió en Holanda, Max Verstappen fue segundo tras beneficiarse de la rotura del coche de Norris, ha vuelto a darse de bruces contra la cruda realidad, y es que el Red Bull no está para luchar por el Mundial pese a que él está a un nivel de pilotaje que, sin duda, le coloca como el mejor de toda la parrilla. Frustración por una situación, la de Red Bull, que más parece la de el fin de una época y más tras la salida de Adrian Newey primero y de Chrsitian Horner después. Un laberinto sin salida que ha dejado el Mundial en bandeja a los coches papayas.

Drama en Ferrari

Pero Zandvoort nos ha dejado muchos dramas, como el vivido en el seno de Ferrari. En este sentido, está el drama particular de Lewis Hamilton que sigue perdido tras las vacaciones y con rumores de que no seguirá con Ferrari el próximo año. EL piloto inglés, siete veces campeón del mundo, no pudo si quiera terminar la carrera tras cometer un grave fallo que le llevó contras las protecciones del circuito. Primer safty car provocado por un bólido rojo y segundo, treinta vueltas después, consecuencia de un accidente de un coche del mismo color. Charles Leclerc terminó contra el muro tras una maniobra de Andrea Antonelli mientras luchaban por la séptima posición. Pese a que al italiano le sancionaron con diez segundos, el coche del monegasco se quedó parado sin ninguna opción y él sentado sobre la tierra del circuito sin querer si quiera volver al garaje.

Sainz sigue sufriendo

Y en esta lista, larga lista, de perdedores debemos añadir un nombre más, el de Carlos Sainz. Pese a que el madrileño salía noveno y aguantó la posición durante las primeras vueltas, un error en la relanzada de la carrera tras el primero safety car le valió una sanción además de perder la posición y el ritmo, tanto, que terminó décimo tercero, mientras que su compañero de equipo escaló hasta la quinta posición y eso que salía por detrás de Carlos en la parrilla de salida.

Siendo sinceros, no sólo Piastri fue el ganador del domingo, el piloto francés Isack Hadjar, tercero, firmó con el RB su primero podio de la temporada demostrando que el segundo coche de Red Bull es mucho mejor que el primero.

Stroll lidera Aston Martin

Buen fin de semana también para Aston Martin que consiguió que sus dos coches entraran en los puntos. En esta ocasión, y no suele ser lo habitual Lance Stroll cruzó la línea de meta por delante de Fernando, séptimo y eso que el canadiense salía último de la parrilla frente a la décima posición que había logrado Alonso en la clasificación. No fue una buena carrera para el asturiano que ha dejado pasar una nueva oportunidad después de tantos abandonos y sanciones.