Clamor contra Teodoro García Egea dentro y fuera del PP: "Su cabeza tiene que rodar"

Ni los grupos de whatsapp de los padres del colegio tienen la actividad de los chats de los miembros del PP durante estas últimas horas. Desde los grupos de militantes, pasando por los de las nuevas generaciones, así como por los grupos de diputados o altos cargos del PP echan humo desde que este jueves Génova acusara, a través de noticias en medios de comunicación, a Isabel Díaz Ayuso de corrupción.

A partir de ahí vino la recia comparecencia de Ayuso, sin pelos en la lengua, y la respuesta de un Teodoro García Egea visiblemente enfadado y mostrando su nula intención de apaciguar la situación.

En la empresa privada es bien sabido que si tras nombrar un nuevo CEO la compañía baja en facturación, márgenes, crece en deuda y pierde volumen de negocio, el único candidato a salir de la compañía es precisamente ese directivo. No se enreda con el presidente a decidir si la culpa es del director comercial, o del departamento de recursos humanos. El CEO es despedido de forma fulminante.

En este caso, y si extrapolamos lo sucedido en el PP con el management de una empresa, el CEO es el secretario general del PP, que además, según hemos sabido, ostenta "todo el poder del partido", como confesó Casado a Cayetana Álvarez de Toledo y esta recogió en su libro Políticamente Indeseable (Ediciones B). García Egea es el responsable ejecutivo del hundimiento que sufre el partido en estas últimas horas. No sólo no ha sabido evitar el estallido del escándalo, sino que, por lo que estamos sabiendo, insiste en él. Es evidente que, por elevación, el presidente es el responsable último, pero tiene el as en la manga de obligar a dimitir a su segundo de abordo, culpándole del desastre.

Por eso si consideramos que Teodoro García Egea es el CEO responsable del desastre, su cabeza es la primera que debe rodar.

Clamor contra Teodoro

Así lo reclaman ya prácticamente en todas las áreas del partido. Es un clamor. Por los datos que ha podido recabar Libertad Digital Teodoro García Egea es el común denominador de las quinielas de destituciones que manejan los distintos grupos.

De entre los consejeros más cercanos a Pablo Casado y más contrarios a la actitud mostrada por Isabel Díaz Ayuso, la lectura es clara: "Casado tiene que cortar las dos cabezas protagonistas del escándalo que son Teodoro García Egea e Isabel Díaz Ayuso, pero cortarlas sin dudar", señalaba esta fuente.

Otro grupo, formado por algunos diputados populares cercanos al presidente Casado también coinciden en privado en que Teodoro García Egea ha cavado su propia tumba y tiene que ser cesado, como único freno al hundimiento del partido. "Lo siento pero su cabeza tiene que rodar", nos dicen.

Fuera de la Comunidad de Madrid, en los dominios de distintos barones autonómicos, además de la cabeza de Teodoro García Egea, se pide la cabeza de Casado como responsable último de lo que ha sucedido y sabedores del patrimonio electoral de Ayuso, quien ayer suscitó de manera espontánea manifestaciones en Génova en su defensa y la llegada de ramos de flores de apoyo a la sede del Gobierno autonómico en Sol.

De entre los miembros destacados del partido y a título personal también han pedido la destitución inmediata de Teodoro García Egea Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid o Cayetana Álvarez de Toledo, exjefa del grupo popular en el Congreso.

Pero el clamor por la cabeza de García Egea no sólo es interno, sino que se palpa en el sentir de la ciudadanía. Este jueves por la noche, decenas de simpatizantes del PP se acercaban de manera espontánea a Génova 13 para pedir la dimisión de Teodoro García Egea y de Pablo Casado.

En los medios de comunicación hacemos la misma lectura. Hoy sólo La Razón mantiene una cierta equidistancia, los demás, centran el foco en el secretario general. Uno de los ejemplos más curiosos es el ABC, que en los últimos días han mantenido una posición más neutral, este mismo jueves pedían en su editorial que rodara la cabeza de Teodoro García Egea.

El sentir general es el mismo: si Casado echa a García Egea es posible que no recupere el control, pero lo que es seguro es que si no lo echa, él será el cadáver político.