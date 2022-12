'El País' confirma que "las cosas no van bien en el metaverso" de Pedro Sánchez

El Mundo

"Altos cargos de Yolanda Díaz e Iceta seleccionaron al marido de Calviño como directivo de Patrimonio Nacional". Entre pillos anda el juego. Dice el editorial que "resulta preocupante la contumacia con la que el Ejecutivo se desentiende de las acusaciones de favorecer de forma desmedida a familiares y amigos de cargos públicos para ocupar puestos de responsabilidad en la Administración del Estado. A menudo emerge el recurrente y lánguido argumento de estar siendo objeto de una campaña de acoso mediático y político". Es el gobierno más corrupto de la historia. "El nepotismo es siempre un síntoma de debilidad. La profundización de Sánchez en esta práctica no hace sino confirmar la fragilidad de su mandato". Y que es un tirano.

Federico Jiménez Losantos habla de Sergio Torres, el Director General de Derechos de los Animales, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y es que cree el ingenuo de Federico que para ese cargo debería saber algo de agricultura y ganadería. "Pues no. Sergio Torres tiene una formación académica que se limita a un módulo de Artes Aplicadas a la Escultura. Es un simple propagandista o un propagandista simple que repite todos los latiguillos y latigazos de la extrema izquierda podemita, normalmente en forma de tuits, la unidad de pensamiento político barato, y en los que acredita una ignorancia sobre la Historia, la política o lo que antaño se decía cultura general semejante a la que sobre el reino animal le adjudican los ganaderos, que le tienen pavor". Por dios Federico, será amiguito de Irene o de Pedro Sánchez, es lo único que se necesita ahora en España para que te den un carguito.

"Torres es el padre de la Ley de Bienestar Animal, que resume todas las manías izquierdistas en la materia, entre el 'Bambi' de Walt Disney y las teorías que los Verdes alemanes han sembrado desde hace décadas en el despoblado magín de la progresía occidental.

La arbitrariedad en materia de mascotas compite con el desprecio por la dura vida cotidiana de los que en el campo luchan por mantener un modo de vida que es fruto del trabajo de muchas generaciones, y del que estos niñatos no tienen ni idea". Estos niñatos no tienen ni idea de nada, pero ya se sabe cómo funciona este gobierno. Amigos, maridos, esposas, parejas…

El País

"Sánchez se abre a reformar la malversación como pide ERC". Vamos, que Sánchez va a legalizar la corrupción. "Esta modificación legal es otro de los puntales, con los indultos a los líderes del procés, de una política del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que busca cerrar definitivamente la etapa del proceso independentista en Cataluña y sus consecuencias políticas y judiciales para iniciar una nueva de entendimiento", dice Carlos Cué, ahora acérrimo defensor de la corrupción que tanto denunciaba cuando gobernaba el PP.

"La pregunta clave tiene difícil respuesta: ¿cómo reducir las penas por malversación sin que eso ayude a los corruptos que están condenados por este delito y por tanto, abra la puerta a revisiones de penas a la baja para estos delincuentes? Sánchez no ha querido aclarar cómo se hará, y ha pedido esperar a las enmiendas del viernes, pero ha dejado claro que hay que "mirar el derecho comparado" de otros países para entender cuál sería la solución". Ah, ya, que nos va a vender que hay que ajustarse a leyes europeas que son mejores que las nuestras, como ha hecho con la sedición. Si es que ya conocemos bien al dictador Sánchez.

Y a ello se presta su periodista de cabecera, Carlos Cué, con entusiasmo. "Otras fuentes del Gobierno han aclarado después que para entender cuál es la reforma que está encima de la mesa de ERC y del Ejecutivo hay que mirar los códigos penales de Alemania, Francia, Italia o Portugal, donde se hacen diferencias más claras entre los delitos de malversación cuando hay lucro personal o cuando no lo hay. Especialmente los tres últimos". Qué vergüenza, Cué, no sé cómo te puedes mirar al espejo sin sonrojarte.

"La idea que siempre defendió ERC, y ahora parece haber asumido el Gobierno, es que los procesados por malversación por el procés no tuvieron lucro, y por tanto, no pueden enfrentarse a condenas tan altas como las de un corrupto". Rajoy tampoco y le montaron una moción de censura.

"Varios barones socialistas han expresado en público y en privado su temor a que tocar la malversación pueda suponer que algunos corruptos pidan revisiones de penas acogiéndose a esa reforma, algo que sería políticamente demoledor, según ellos. Pero Sánchez y su equipo apuntan a que encontrarán una fórmula para que eso no suceda", siempre y cuando sean del PP. Si es Griñán es otra historia.

"ERC ultima la enmienda para reformar la malversación recuperando la modalidad previa a la reforma del PP en 2015". Está claro que quién gobierna en España son los etarras y los golpistas con el apoyo de Pedro Sánchez. Y como digas algo, te ocurre lo que a Leguina, que te echan del partido. Estamos a un paso de que nos fusilen o nos metan en prisión.

El editorial carga contra el PP por el único artículo de la Constitución que le importa a Pedro Sánchez: el que le daría el poder para controlar a los jueces. "Hoy vive la Ley Fundamental en un estado de hibernación relativa: protegida a voz en grito y con grandes aspavientos por parte de los mismos que la desacatan sin escrúpulo tanto desde las fuerzas políticas, y en particular el PP, como por parte de la cúpula judicial enrocada en un desafío al mandato constitucional que deja inerme e inoperante el texto que dicen proteger con sus sentencias". Hoy la Ley Fundamental está en manos de etarras y golpistas gracias a Pedro Sánchez.

"Este periódico ha pedido en numerosas ocasiones al Partido Popular y al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial que cumplan con su obligación legal y sustraigan a la población del espectáculo deplorable de un puñado de magistrados atrincherados en sus puestos durante cuatro años, y a la espera de seguir uno más en ellos. Actúan de forma pública más como arietes políticos del desgaste del Gobierno que como servidores públicos". El País no es un periódico. En un panfletillo basura al servicio de Pedro Sánchez y actúa como ariete político para mayor gloria de su amo.

"Es difícil dejar de ver el teatro de la impostura en los discursos pronunciados este martes por responsables políticos y judiciales que están incumpliendo abiertamente la Constitución pero con los brazos pobladísimos de floridas puñetas", dice el papelucho de Pedro Sánchez, que ha demostrado que la Constitución se la trae al pairo salvo para controlar al Poder Judicial. "La tomadura de pelo de celebrar la Constitución, ejecutada bajo la solemnidad del respeto a las instituciones, desnuda todavía un poco más la dejación de funciones y la manipulación política a la que un sector del Poder Judicial está sometiendo a la convivencia de los españoles". Sí, sí, no se habla de otra cosa en el Metro. "La denuncia formal de esa conducta, a día de hoy impune y sin consecuencias, quizá debería dejar de ser solo periodística". Pues hala, hala, a denunciar al Constitucional. Si el periódico de Sánchez tiene este cabreo es que algo está haciendo bien Feijóo.

ABC

"Sánchez cede otra vez ante ERC y reformará la malversación". Irene Montero libera violadores y Pedro Sánchez libera corruptos. Este es el gobierno que tenemos. "Con los indultos, la sedición y la malversación el Gobierno revierte la derrota del separatismo catalán tras el 1-O y le concede un salvoconducto penal para nuevas intentonas sediciosas, a cambio de asegurar a Sánchez unos meses más en el poder. No, no ha sido casualidad que el presidente del Gobierno anunciara la reforma de la malversación el día de la Constitución. El mensaje, desgraciadamente, está muy claro", dice el editorial. Sí, el mensaje está muy claro. Hago lo que me sale de las narices o me pidan mis socios para seguir en el poder.

Como dice Ignacio Camacho "con esos compañeros de viaje, el PSOE está inhabilitado para postularse como defensor de los principios constitucionales". Con esos compañeros de viaje de los que renegó para llegar al poder, este psicópata embustero. "Esa España del desencuentro, la discordia y el fracaso es la que el proyecto de Sánchez está sacando del armario". Sánchez está empeñado en resucitar la guerra civil. O le sacamos de Moncloa o lo mismo lo consigue.

La Razón

"Europa no se fía de Sánchez: envía a los hombres de negro para auditar los fondos de recuperación". Vaya, parece que en Europa van conociendo al individuo que gobierna en España. A ver si se fijan en algo más que la pasta y le dan un toque al tirano. "El Gobierno de Pedro Sánchez se abre a una reforma limitada de la malversación". Sí, ya, que hará una ley a medida para los golpistas y su amigo Griñán.

La Razón lleva la contraria al resto de la prensa de papel. "La Constitución goza de buena salud, como instrumento básico de nuestra convivencia en libertad, y así será mientras el conjunto de la sociedad española quiera". "De ahí que haya que mirar con ecléctica distancia a los profetas de la catástrofe y volver la vista hacia esa mayoría social que vive con normalidad su día a día, no importa el cúmulo de dificultades a las que tenga que hacer frente, y que, sin duda, llevará a las urnas las correcciones que considere necesarias, como vienen apuntando no sólo las encuestas de intención de voto, sino los resultados de las últimas citas electorales". "Es cierto que la opinión pública española contempla con indisimulada estupefacción la acción legislativa impulsada desde el Gobierno, excesivamente marcada por la ideología excluyente de la extrema izquierda, cuando no condicionada por los intereses meramente personales de algunos dirigentes nacionalistas, pero ello no se traduce en el frentismo que, como táctica electoralista, se promueve desde algunas instancias políticas". Bueno, eso es cierto, a las manos no hemos llegado, ya les gustaría a Sánchez y sus socios. Lo corregiremos en las urnas. Porque "en la democracia española, al final, lo que cuentan son las urnas".

Marhuenda hace su propia lectura del insólito artículo de ayer en El País amenazando a Pablo Iglesias con que o se supedita a Yolanda Díaz o su harén se queda sin ministerios.

"Con tanto hooligan Pedro Sánchez debería guardarse las espaldas. No hay fidelidad menos fiable que la de esos mercenarios de la pluma, las ondas o la empresa. He de reconocer que el relato, ese concepto que tanto gusta a los pijoprogres, me hacía dudar hasta que leí el titular del diario controlado por los millonarios socialistas Oughourlian y Barroso. No hay duda de que era un claro mensaje y la confirmación de que las cosas no van bien en el metaverso diseñado por el camarada Barroso". Cierto, se les ve muy acojonados. No se creen ni sus propias encuestas.