Abascal acude al rescate de Sánchez con su plan para reflotar a Vox

El Mundo

"Hacienda acusa a un senador del PSOE de canalizar los sobornos del Azud". ¿Y Ximo Puig no tiene nada que decir? ¿Ni La Sexta, ni El País? Dice El Mundo que Ximo debe dejar de hacerse el sueco. "El president no puede seguir escudándose en que los presuntos delitos "forman parte del pasado" y que, además, se cometieron con el PP al frente de la Comunidad: la investigación ha dejado claro que también políticos socialistas fueron untados por la trama para lograr sus favores o comprar su silencio. Es inconcebible que el partido que mantiene a Asensi como senador argumente que no conoce su historial y los supuestos réditos que su mediación reportó a la formación. Puig debe manifestarse al respecto con transparencia antes de que nuevos episodios dejen aún más en evidencia su mutismo".

Raúl del Pozo pone el ojo en ese comité de la verdad que pretende instaurar el gobierno para denunciar las mentiras de la derecha. Tiene gracia, la cosa. "Los gobiernos son los primeros en mentir. El de Sánchez es una antología de bolas; desde el insomnio, a los indultos, la sedición y las malversaciones. A pesar de su mala conducta con relación a la verdad, han señalado a lo que llaman caverna mediática", es que los tiene cuadrados.

"Desde su conducta hostil con los medios de comunicación, el PSOE que gobierna creará un comité para desmentir los bulos de la derecha que estará a cargo de las diferentes federaciones socialistas". Un apunte, Raúl, con los medios de comunicación que no le bailan el agua, como El País, La SER, todas las televisiones y los digitales de ultraizquierda.

"No dicen de desmontar las trolas del propio Gobierno, ni de los partidos de centro, ni de los separatistas. Vigilarán las falsedades de la campaña electoral. No hablan de censura previa todavía, pero ya sabemos que este Gobierno es capaz de todo. Nunca en la época democrática se había llegado a tal coacción contra la libertad de expresión del Gobierno de las fakes, que ahora intenta resucitar la censura". Es que ya no estamos en una democracia, vivimos en la dictadura sanchista.

Maite Rico también tiene la mosca detrás de la oreja. "El empeño de Pedro Sánchez por establecer comités que velen por la verdad es tan irrefrenable como escalofriante, considerando que la mentira y la opacidad son las señas de identidad de su presidencia". Y luego se queja de que le llamen tirano.

Y Jorge Bustos se cachondea de la sobreactuación de la izquierda con el tema del aborto en Castilla y León. "Castilla y León es hoy una comunidad en rebeldía. Un lugar sin ley donde las embarazadas son obligadas a traer criaturas a este valle de lágrimas socialdemócratas. La llanura castellana se ha convertido en una enorme granja al aire libre de mamíferas de dos patas, tal como sucede en El cuento de la criada, referencia onírica del feminismo gubernamental. Hoy sabemos que el procés fue una ensoñación, una fantasía húmeda, un desorden púbico más que público. En cambio la existencia de granjas de mujeres castellanas fecundadas contra su voluntad y forzadas a dar hijos a la raza del Cid es una realidad perfectamente constatada en los papers de los bravos politólogos que copan las tribunas de la prensa de progreso, donde el único poder que se fiscaliza es el de la oposición, según ocurre en las democracias más avanzadas de África". El melón de Gallardo le ha dado una gran satisfacción a la izquierda, que aplaude con las orejas. A veces parece que Vox trabaja para Sánchez.

El País

No hay más que ver la apertura del diario del régimen para hacerse una idea del favor que le está haciendo Vox al gobierno sanchista. "Génova presiona a Mañueco para rectificar por el daño electoral". "El PP cree que ha logrado al fin zanjar la polémica por el protocolo antiabortista en Castilla y León con la rectificación de este lunes de Alfonso Fernández Mañueco". Ilusos, la izquierda no les va a dejar zanjar la polémica ni aunque echaran al mendrugo de Gallardo. Habrá que espera a que surja otra.

Pepa Bueno regaña a ERC en el editorial por la manifa que han preparado durante la visita de Macron a Cataluña. "La amplia delegación del Gobierno francés de 10 ministros, con Emmanuel Macron a la cabeza, y la nutrida delegación española presidida por Pedro Sánchez tienen como anfitrión al president Pere Aragonès, de ERC, a la vez que el presidente de su partido, Oriol Junqueras, participará en la cabecera de la manifestación convocada por el independentismo en contra de la cumbre". Hombre, rarito sí que es, pero a estas alturas lo que hagan los indepes no puede sorprender a nadie.

"No es fácil explicar la esquizofrenia política de un president que entiende la relevancia de acoger un importante acuerdo que afecta de forma directa a Barcelona y a la vez milita en un partido que protesta en la calle por la misma causa que aprueba Aragonès en la Generalitat". Ellos son así, tampoco hay que romperse la cabeza, están como chotas.

Se queja Pepa de la falta de lealtad "por parte de ERC con los esfuerzos políticos del Gobierno de coalición para afrontar políticamente las relaciones entre los ejecutivos español y catalán". Os ha indultado, os ha rebajado la malversación, os ha eliminado la sedición, qué más queréis.

"Mientras Aragonès encarna con una mano el principio de realidad política, con la otra le falta la firmeza para frenar lo que solo puede entenderse como una histriónica sobreactuación de ERC ante el independentismo más radical". Quien con niños se acuesta o la fábula del escorpión y la rana.

ABC

"Cascos ingresó 500.000 euros alquilando despachos de 12 metros cuadrados que no se usaban". Julián Quirós se queja de que no le hagan caso. "El PP calla". "Incluso ciertos lectores se revuelven en la silla, incómodos, preferirían la mentira o el silencio ante la evidencia de que alguien 'de los tuyos' ha estado robando (presuntamente). Se equivocan; primero va la honradez, luego la ideología". Francamente, Quirós, ese señor hace un porrón de años que se retiró de la política, por eso la peña está más interesada en la corrupción que rodea a Ximo Puig.

El editorial habla de algo más actual, del jardín en el que se ha metido Vox – arrastrando al PP – con el aborto. "El Gobierno de Pedro Sánchez se ha encontrado con una polémica que le resulta útil en, al menos, dos sentidos. De una parte, opaca la crisis derivada de la entrada en vigor de la derogación del delito de sedición y de la rebaja del delito de malversación y, de otra, reactiva una de las banderas del feminismo clásico, patrimonio tradicional del socialismo. De igual manera, Vox ha encontrado en este nuevo conflicto, espontáneo o planificado, un foco que le resultaba imprescindible". Estamos de los caprichitos de Vox hasta el último pelo.

"El Partido Socialista no fallará a la hora de señalar cualquier tropiezo de los populares. Es responsabilidad de Feijóo y de sus líderes territoriales demostrar que tienen la suficiente autoridad y credibilidad como para componer una agenda política propia que sepa sortear las trampas que les tienden otros". Es que Vox es imprevisible. ¿Quién le iba a decir a Ayuso, que solo necesitaba la abstención de Vox, que Rocío Monasterio le iba a tumbar los presupuestos para pillar foco? Pues así, una detrás de otra.





La Razón

"Feijóo impone la línea dura ante las «ocurrencias» de Vox". ¿Y eso exactamente qué significa? "Alberto Núñez Feijóo ha parado de raíz la polémica que ha intentado abrir Vox utilizando el Gobierno de Castilla y León", dice Carmen Morodo. Ya les gustaría, la polémica seguirá al rojo vivo hasta que otro escándalo venga a sustituirla. "Moncloa, en una especie de calco de la estrategia «trumpista» que tanto usa para criticar a la derecha", no deja que pare la polémica ni hace ni caso a la desautorización del PP. ¿Qué esperaban? Les ha venido Vox a ver.

"Desde Génova ya han trasladado informalmente a Abascal que su plan para reflotar al partido favorece a Sánchez. Pero es el camino que tiene el líder de Vox para aguantar en los comicios de mayo. De hecho, el PP se mueve en un difícil equilibrio. Necesita crecer por el centro, sin que Vox suba, pero una caída brusca de los de Abascal le pueden dejar sin muleta con la que tener la mayoría necesaria para echar a Sánchez de La Moncloa". Cómo gane Sánchez por culpa de Vox esperamos que acaben como Cs. "Vox acude al rescate mediático de Pedro Sánchez". Abascal, te estás equivocando. Avisado estás.

"La sobreactuación del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, con cotas inmarcesibles como las referencias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se califica por sí misma y retrata una manera tremendista del ejercicio de la política, en la que los aspavientos y las farisaicas roturas de vestiduras tratan de desdibujar ante la opinión pública la simple realidad de los hechos", dice el editorial. Es lo que hay, estamos en una campaña a vida o muerte. Lo que es incomprensibles es que Vox se lo ponga a huevo.