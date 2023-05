Preocupante "bomba electoral": la sombra de pucherazo se extiende sobre el PSOE

El Mundo

"El PSOE compraba en Mojácar votos de inmigrantes a 200 euros". Esto empieza a ser preocupante. Melilla, Mojácar, Orihuela del Tremedal... ¿Se propone el PSOE dar un pucherazo? Dice el editorial que "la trama de compra de votos por correo destapada en Mojácar enturbia el cierre de campaña del PSOE para estas elecciones autonómicas y locales y compromete al partido a depurar responsabilidades con un exigente ejercicio de transparencia". ¿De transparencia? A todos se nos ha venido a la cabeza la urna escondida de Sánchez.

"La gravedad tanto de este fraude como del destapado el martes en Melilla no debe ser minimizada. Se trata de dos casos de prácticas caciquiles orquestadas con el fin de subvertir la voluntad popular. Sin embargo, no cabe expandir una alarma generalizada que cuestione la fiabilidad del proceso en su conjunto. Ambas tramas han sido detectadas antes de los comicios, precisamente porque las fuerzas de seguridad han actuado y porque los diferentes mecanismos de alerta del sistema electoral han funcionado". Ya, ya, pero por si acaso mejor revisar bien el censo y los votos por correo. La banda que nos gobierna es capaz de todo para retener el poder y son peligrosos. Además, tiene a su servicio a todas las instituciones del Estado, incluida la Junta Electoral Central, que se ha negado a retirar el cartel de Podemos con la cara de un ciudadano anónimo.



Pero Manso regaña a Vox por "difundir la idea de que en España las elecciones pueden ser manipuladas en cualquier momento". "Es inadmisible". No, Manso, en este caso no es inadmisible. Hay detenidos. "Lo que está en juego no son las siglas, sino la confianza esencial en la limpieza del voto, que es el instrumento principal con el que la ciudadanía ejerce su derecho soberano a participar en la política". Precisamente por eso no debemos quedarnos callados.

Arcadi Espada lo tiene muy claro. "Voy a votar a Ciudadanos". Pues vale, Arcadi, cada uno es muy dueño de hacer con su voto lo que le plazca, hasta de tirarlo a la basura. Explica por qué no va a votar al PSOE. Todo muy comprensible. A Feijóo no le va a votar porque habló de "Estado plurinacional". De Vox, pasa.



"Comunico que voy a votar a Ciudadanos porque soy un líder de opinión", proclama. Luego se larga una parrafada sobre los líderes de opinión, su influencia y tal, para concluir: "Que voy a votar a Ciudadanos, coño. Ahora y luego". Pues muy bien, Arcadi, tienes la ventaja de que a ti nadie querrá comprarte el voto.



Leyre Iglesias dice que al PSOE "se le han ido acumulando los inconvenientes". "El último tropezón tiene forma de voto comprado y está localizado en Mojácar", donde hay dos socialistas detenidos por comprar votos a vecinos inmigrantes por entre 100 y 200 euros, con 50 extra si conseguían a algún amigo. "También es mala suerte que hace solo seis días Félix Bolaños viajara a Mojácar para arropar al cabeza de lista". Este chico lleva una temporadita que ole. "También le animó a hacer campaña en la calle «con la cabeza alta, mirada limpia y corazón socialista». El PSOE local ha borrado el vídeo. Quedan dos días y una jornada de reflexión, pero quizá ya pueda decirse que Bolaños está resultando un poquito gafe". A Bolaños le quedan dos telediarios.

El País



El periódico sanchista se cuida muy mucho de no meter a sus amos en el titular. "Las denuncias por fraude electoral enfangan el fin de campaña". Esto no había pasado nunca hasta que llegó el sanchismo. Y luego ponen a caldo a quienes advierten de que Sánchez está dispuesto a todo para seguir en Moncloa, sin descartar el fraude electoral.



"La detención de dos candidatos del PSOE en Mojácar (Almería) por una presunta trama de compra de sufragios 24 horas después de los arrestos en Melilla se suma a otros casos en localidades de Huelva, Zamora y Alicante", en los que no ha habido compra de votos ni detenidos, pero es la típica técnica del ventilador para diluir la mierda socialista y extenderla a todos los demás. Ese truco no cuela, chatis.



Dice el editorial que los hechos obligan a "extremar la vigilancia". Sí, sobre todo sobre el PSOE. "La ley no prevé la suspensión de unas elecciones por ninguna causa parecida a esta (sí lo hace en caso de "estados de alarma, excepción o sitio")". "El hecho de que las encuestas den un estrecho margen de diferencia en la primera posición a Partido Popular y Coalición por Melilla hace todavía un poco más necesaria la consideración de un caso tan atípico y excepcional como este". El PP no ha salido en ningún momento en la investigación. Sin embargo, sí ha salido el nombre de un socialista que fue detenido en 2020 por comprar votos en Melilla. Si es que no tenéis vergüenza, Pepa, ni mijita vergüenza.



Estefanía Molina dice que hay "una derecha que no quiere cizaña", al contrario que la izquierda, que siempre busca la bronca continua. "El Partido Popular está muy solo para llegar de la mano de la ultraderecha a La Moncloa". No como el PSOE, que se abraza encantado a la ultraizquierda violenta radical, terroristas como Otegi y golpistas de ERC.

"Hay una España modélica, que no tiene ansias de ruptura ni de autodeterminación, que tampoco quiere saber nada de quienes impugnan su autonomía o traen crispación". Pues si es tan modélica aborrecerán a Sánchez y a Podemos, que son los de los pactos con los separatistas y los que han traído la crispación.



"Jamás se percibió en la política española un clima de tanta incompatibilidad hacia una formación como ocurre hoy con Vox". Bueno, el PSOE le ha hecho al PP algún que otro cordón sanitario, es costumbre en la izquierda.



"Tal vez Feijóo cree que puede elaborar una mayoría alternativa con apoyo de partidos regionalistas para llegar a La Moncloa, sin necesidad de meter a Vox en el Ejecutivo —por ejemplo, con el PNV—. La realidad es que cada vez cabe menos duda del malestar territorial que muchos auguran que traerá la ultraderecha si llega a gobernar este país. Hay una España que no quiere cizaña y oh, sorpresa, no está solo los partidos regionales. Es mayoritaria". Si eso es verdad, Estefanía, todavía hay esperanza. Sánchez perderá las elecciones y nunca más volverán a gobernarnos un partido ultraviolento y antidemocrático como Podemos, filoetarras y separatistas catalanes. Esperemos que esa España que no quiere cizaña despierte de una vez y ayude a echar de la política a la banda de Pablo Iglesias.

Daniel Gascón lo explica fenomenal. "En Madrid hemos visto una lona de Podemos contra el hermano de Díaz Ayuso, cuya causa quedó archivada. Una candidata y una ministra se pusieron una camiseta con su cara. La ministra de Igualdad arremetió contra un programa de televisión y el candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid llamó "periodista corrupta" a Ana Rosa Quintana. Esos señalamientos revelan la desesperación de Podemos pero también su ADN populista y degradan nuestra democracia". ¿Entiendes, Estefanía, dónde está el problema, el cáncer de España a extirpar cuanto antes?



ABC



"La compra de votos en Melilla abre una guerra en la izquierda". Y al PSOE le estalla Mojácar. "El PSOE llegará mañana al final de una de las campañas más desacertadas que se le recuerdan, afectado por un nuevo escándalo de intento de compra de votos, ahora en Mojácar (Almería)", dice el editorial.



"Este caso cobra aún más resonancia por el hecho de que Félix Bolaños, ministro de Presidencia y mano derecha de Sánchez, había apadrinado personalmente a los candidatos socialistas. El alcance de esta 'bomba' electoral forzó ayer al PSOE a retirar de su página oficial el vídeo en el que Bolaños se enorgullece de lo que en realidad ha resultado ser una trama aparentemente corrupta en busca de un 'pucherazo'. Serán casos aislados, pero Melilla y Mojácar son síntomas de algo muy preocupante". Pero muy, muy preocupante. Y más cuando un tío que llegó a Moncloa mintiendo como un bellaco manda en todas las instituciones, Correos incluida.



Girauta se toma las elecciones del domingo como un plebiscito. "Ahora mismo lo que hay es un plebiscito. Lo ha querido Sánchez y lo ha querido Ayuso, así que no cabe discusión sobre la naturaleza de lo que viene el domingo". "Pues tira: o estás por liquidar la democracia liberal o el domingo votas lo incompatible con Sánchez". Y sobre todo, hay que echar a Podemos, es el primer paso para acabar con Sánchez.

La Razón



"Ofensiva final de Feijóo para desactivar a Ciudadanos como «arma» del PSOE". ¿Ciudadanos? ¿Qué pinta ahora Ciudadanos, si sólo les va a votar Arcadi?

"De acuerdo con lo que dicen hoy los sondeos, que ya no pueden publicarse, Cs tiene la llave del cambio de gobierno en Comunidad Valenciana, en Aragón, en Cantabria y en La Rioja. Pero no porque sus escaños sean decisivos en las investiduras, sino porque los votos que acumulan no alcanzan el mínimo necesario para obtener representación parlamentaria. O dicho de otro modo, las papeletas a Cs parecen que están condenadas a sumar, por incomparecencia, a favor de la mayoría de izquierdas y no del «cambio» del centroderecha". Mira, Arcadi lo que vas a terminar votando. A Podemos. En fin, allá cada cual, que tire la primera piedra quien no haya equivocado su voto alguna vez.



José Antonio Vera está abochornado. "Menos mal que la campaña ya se acaba, porque estamos al borde del bochorno. «Bochorno democrático», se entiende, pero bochorno a fin de cuentas, pues no tiene otro calificativo un escenario en el que se compran y venden votos como si estuviéramos en una república bananera". Más que bochorno, miedo.



Para Marhuenda, "lo sucedido en Melilla y Mojácar es impresionante. Es una actuación, por lo que sabemos, a lo bruto con una zafiedad indescriptible. Es verlo para creerlo". "Es verdad que los nacionalistas siempre habían querido obtener beneficios a cambio de los votos como sucedió con UCD, PSOE y PP, pero nunca con el descaro actual. Esa compra de votos se ha convertido en algo normal esta legislatura. Espero que no suceda lo mismo en el futuro con el fraude electoral". Sería la guinda del pastel del sanchismo. Qué vergüenza para el PSOE.