Sánchez es un animal herido: "Tengan a mano las sales"

El Mundo



"Andalucía, Madrid y Galicia impulsan la victoria de Feijóo el 23J", dice la encuesta diaria. Y hoy toca cara a cara. "Feijóo y Sánchez se juegan la mayoría o la resistencia en un cara a cara con 700.000 votos en liza". Dice el editorial que "el cara a cara que mantendrán esta noche Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Atresmedia será, con toda probabilidad, el acontecimiento electoral más importante de la campaña". Ya será menos. A la gente, en general, esos debates se la traen al pairo.



A Sánchez ya le tenemos calado. Veremos "a un presidente del Gobierno a la defensiva, explotando el discurso, victimista y agresivo a un tiempo, que adoptó en la precampaña". El matón de barra de bar que todos conocemos. "Los recientes ataques a la prensa y la caricaturización de España como un país seducido por el trumpismo son dos recursos inaceptables, que Sánchez ha usado para intentar desviar las críticas a su Gobierno".

Trumpismo, hay que tener la cara de cemento armado que sólo tiene Sánchez.

"Feijóo tiene hoy la ocasión de mostrar un liderazgo amplio y sólido, en un cara a cara que resultará más productivo cuanto menos se enfangue". Eso es imposible cuando lo que tienes enfrente es a Pedro Sánchez.



Según Raúl del Pozo, "dado el clima de crispación, el programa puede transformarse en un memorial de insultos". Bueno, unos más que otros. El insultador profesional es Pedro Sánchez. Feijóo, como mucho, se defiende. "Los dos son protagonistas de la historia y los dos se la juegan, sobre todo Feijóo, que tenía las elecciones ganadas y se expone a las zancadillas de un enemigo intransigente, de retórica agresiva". Hoy no se juegan nada, en una semana se habrá olvidado, se la juegan el día 23.



Federico Jiménez Losantos le dedica su columna a Yolanda Díaz. Ya tiene mérito, con la pereza que da esta mujer. "No entiendo cómo el PP y Vox, en vez de darse pellizquitos de monja, no entran a saco en las ocurrencias de Yolanda Díaz, porque nadie como ella encarna la nulidad intelectual y el sectarismo liberticida de lo que se ha dado en llamar sanchismo. Y nadie como ella demuestra la verdadera naturaleza del proyecto de Sánchez, que es destruir España. Como es comunista hasta el tuétano, le sale el Gulag por todas partes. Y cuando se explica, matiza o disimula, es peor: lo despótico resulta ridículo". Pues porque a PP y Vox también les da pereza la Yoli.



"El odio a los medios de comunicación y el señalamiento y acoso en las redes de los periodistas hostiles viene de Pablo Iglesias, su penúltimo padrino, antes de traicionarlo con el último, que de momento es Sánchez". "Lo que echa en falta Yolanda es el periodismo de la época franquista, pero en soviético, o sea, Cuba o Nicaragua". "Yolanda quiere una checa para periodistas, pero, de momento, debe conformarse con Àngels Barceló". Hay que ver la perra que tienen con los medios de comunicación.

El País

"Feijóo aventaja en dos puntos a Sánchez ante el debate crucial". "Parece difícil que en los próximos diez días Sánchez vaya a disponer de una oportunidad mejor que el debate cara a cara de la noche de este lunes con Feijóo para intentar dar un golpe de timón y acallar la trompetería que lleva semanas anunciando "el fin del sanchismo"". ¿Trompetería? No, chavalitos, lo anunciaron las urnas el 28 de mayo.



"El presidente plantea la batalla del próximo día 23 en términos dramáticos para el país, casi de emergencia nacional: "No está en juego la alternancia, sino la democracia en España"". La democracia la ha puesto en peligro Pedro Sánchez. Eso es lo que nos jugamos, la democracia o la dictadura sanchista con la ultraizquierda, los nacionalistas y los proterroristas. Y el cara a cara no moverá un voto.



Para Pepa Bueno, sin embargo, el debate será crucial. Como a un clavo ardiendo. "El debate que emite esta noche Atresmedia condicionará en buena medida el resto de la campaña electoral hasta la jornada electoral del 23 de julio".



"Los ciudadanos decidirán en las elecciones generales del 23 de julio la posible continuidad de un gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar", o sea, la extrema izquierda que obvia Pepa Bueno, que también se olvida de Bildu y los golpistas "o bien dar paso a otro gobierno de coalición en el que el PP ya ha anunciado que incorporará a la ultraderecha de Vox, si sus votos son necesarios para hacerse con La Moncloa". Vox es ultraderecha pero Sumar no es ultraizquierda. Si es que se os ve mucho el plumero.



Y mucho rollo sobre los debates en los que no insistieron cuando el que se negaba era Sánchez, como nunca protestaron cuando Sánchez se negaba a ir a otros medios que no fueran amigos, como El País o La Ser e incluso negaba las preguntas a medios críticos en las ruedas de prensa. La izquierda mediática es aún más miserable que la izquierda política.



Xavier Vidal Folch roza el delito con la famosa foto de Feijóo con un narco. Mal deben andar las cosas para que Vidal Folch se juegue una querella por calumnias. Dice que Feijóo tiene que explicar "su relación con el contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado, que fue condenado a 14 años de prisión al ser pillado traficando con seis toneladas de cocaína". La foto fue sacada 30 años antes de que eso sucediera. No sé, Xavier, a lo mejor en tu juventud conociste a alguien que luego se hizo drogadicto o incluso se dedicó a vender droga. Haz memoria, es algo muy común.

"El líder gallego defendió que eran relaciones circunstanciales. Algo curioso, dada su asiduidad. Nunca las explicó de verdad, si es que son explicables. Nunca es nunca. Lo sorprendente es que no se haya profundizado en su naturaleza: ¿por el dominio del mundo mediático que ejerce el conservadurismo gallego? ¿Por la distinta percepción que la proximidad dispensa a veces al contrabandismo? ¿Por el paso del tiempo, que no todo lo sepulta, como bien se encarga de resaltarlo el propio afectado —para lo que le conviene—, en su autohagiografía?". Uy, uy, Folch, que te vas a quemar.



"Ahora conviene aún más extremar la transparencia. Pues Feijóo tiene una posibilidad significativa de ascender al poder en toda España. ¿Qué diría el mundo político finlandés, o de casi cualquier otro país de la UE, en un caso similar de un aspirante a primer ministro que frecuentase esas amistades peligrosas? ¿Qué haría, y cómo, la prensa española, si apareciesen imágenes de Pedro Sánchez timoneando el yate de un narcotraficante?". Vosotros callar como meretrices, eso por supuesto. Pero vaya, Xavier, ten lo que hay que tener, déjate de insidias y atrévete a acusar a Feijóo de ser un narcotraficante, vete al juzgado y pon una denuncia en condiciones y con pruebas. Y si no, Feijóo, ya está tardando en llevar a este tipejo a los tribunales. Te está acusando de un delito penal.

ABC

"El número 3 del PSOE participó en una fiesta en el local de la trama del Tito Berni". Mira, Vidal, aquí sí que tienes coca fresquita, no de hace 30 años. Espero que en tu próxima columna exijas explicaciones sobre las relaciones del PSOE con la prostitución y la cocaína.



"El debate de Sánchez y Feijóo plasma la vuelta del bipartidismo". Ojalá. José Peláez cree que "la campaña real, la que cuenta, la que puede mover algún voto entre bloques, empieza y acaba hoy con el debate". Hay opiniones para todos los gustos. "Hay que alentar como sea el miedo a Vox y hablar siempre a la vez de 'la extrema derecha y la derecha extremizada' para vincular a Feijóo con retrocesos para las mujeres, los homosexuales y la lucha contra el cambio climático". "No duden por un momento que utilizará todas las bazas que tenga, sean sucias o no. Y 'todas' significa 'todas'". No lo dudamos ni un momento, conocemos al personaje.



"Es un animal herido, se lo ha preparado y se está jugando todo, aunque, en este momento, eso solo signifique que le echen de Moncloa, pero no de Ferraz. Así que, el que avisa, no es traidor. Llega el encanallamiento. Tengan a mano las sales". O pónganse una serie y esperen a que los periodistas se lo cuenten mañana. O ni eso, váyanse a la piscina que hace mucho calor, y el 23 a echar a Sánchez de una bendita vez.



La Razón

"El PP roza los 150 escaños y Vox continúa a la baja". "Ante el cara a cara: Feijóo evitará la bronca y buscará atraer el voto útil". "Sánchez exhibirá gestión y respeto para retratar al PP con Vox". En serio, ¿para qué ver un debate que nos están contando con antelación? Y además, a esas horas. Dice el editorial que "hay algo inusual en este debate que, a la postre, lo convierte en un acontecimiento político inédito: que quien ostenta el gobierno de la Nación, es decir, Pedro Sánchez, no parte como el favorito". "No es que el presidente del Partido Popular lo vaya a tener fácil, porque los factores que intervienen en un cara a cara son tan complejos que hacen imposible prever un resultado, pero creemos que es a Pedro Sánchez a quien se puede atribuir la plástica expresión del «último cartucho»". De Sánchez no hay que fiarse nunca.



Marhuenda tiene claro que "Sánchez se lanzará contra Feijóo, porque necesita ganar el debate. Es cierto que la izquierda mediática ya tiene preparadas las portadas y los titulares en prensa, radio y televisión para certificar su victoria, aunque sea derrotado".

"Feijóo tendrá enfrente a un político que es capaz de cualquier cosa, como ha demostrado, con tal de mantenerse en La Moncloa". Y unos medios de comunicación que también son capaces de cualquier cosa con tal de mantenerle en Moncloa.