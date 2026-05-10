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En Directo | El MV Hondius llega a Tenerife

Última hora sobre la llegada a las Islas Canarias del barco afectado por un brote de hantavirus.

Última hora sobre la llegada a las Islas Canarias del barco afectado por un brote de hantavirus.
El MV Hondius, que ha sufrido un brote de hantavirus a bordo durante su travesía por el Atlántico Sur, ha entrado a las 6.05 horas de Canarias (5.05 GMT) en el puerto de Granadilla de Abona. | EFE

El crucero MV Hondius, famoso por un brote de hantavirus, ya fondea en el puerto tinerfeño de Granadilla, donde desembarcarán sus pasajeros. El Gobierno de Pedro Sánchez y el autonómico han protagonizado un enfrentamiento enconado por la gestión de la llegada del barco.

El Ministerio de Transportes autorizó el fondeo del buque a través de la Marina Mercante. Habrá un operativo especial para el desembarco controlado de pasajeros. El dispositivo contempla el uso obligatorio de mascarillas FFP2 durante todo el proceso de desembarque y traslado, incluidos los trayectos en autobús y los movimientos dentro del operativo logístico habilitado en tierra.

En cuanto al equipaje, los pasajeros únicamente pueden llevar una bolsa de mano con objetos esenciales, con el objetivo de agilizar las labores de control y organización del desembarque. Las autoridades sanitarias mantienen activo el dispositivo de seguimiento y coordinación establecido para la llegada del buque.

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Mónica García anuncia un "vuelo escoba" de Países Bajos y destaca la complejidad del operativo

La ministra Mónica García ha explicado que los 14 ciudadanos españoles a bordo "parece que están bien" y ha subrayado que las autoridades trabajan para que el operativo concluya con éxito pese a las dificultades encontradas.

Además, ha anunciado que Países Bajos enviará dos aviones para el traslado de pasajeros: uno este domingo y otro "vuelo escoba" previsto para mañana lunes. La ministra también ha señalado que el último vuelo en llegar será el procedente de Australia, previsto para la tarde del lunes en Canarias, y ha admitido que se trata de "el vuelo más complejo" de toda la operación.
Mónica García confirma que todo el pasaje del MV Hondius permanece asintomático

La ministra Mónica García asegura que todo el pasaje continúa sin síntomas. Los primeros pasajeros en desembarcar serán los españoles, seguidos de los procedentes de Países Bajos y, posteriormente, el resto.

Sanidad activa un operativo de apoyo psicológico para los pasajeros del MV Hondius

El Ministerio de Sanidad, a través del Comisionado de Salud Mental, ha desplegado un operativo de apoyo emocional y psicológico para los pasajeros españoles del MV Hondius durante el desembarque en Tenerife y su posterior traslado a Madrid para guardar cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

El dispositivo cuenta con un psiquiatra especializado en intervención en emergencias y crisis de salud mental, que participa en el operativo de recepción junto al resto de equipos desplegados en tierra.

Además, los pasajeros dispondrán de asistencia telefónica especializada de forma permanente hasta su ingreso hospitalario para cumplir la cuarentena, según ha informado el Ministerio de Sanidad.
El Hospital de la Candelaria activa su dispositivo de aislamiento ante posibles casos de hantavirus

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se prepara ante la posibilidad de tener que atender de urgencia a pacientes con hantavirus en Tenerife. Decenas de profesionales de cuidados intensivos atenderían a los posibles infectados en unidades de aislamiento estricto, similares a burbujas de protección como las utilizadas durante la pandemia de covid.
Los médicos de Sanidad Exterior ya han embarcado

Proceden a aplicar el protocolo de evacuación establecido por las autoridades para realizar el desembarque de los pasajeros y la tripulación.
El A310 medicalizado del Ejército, listo para la repatriación

El avión elegido para trasladar a los pasajeros españoles al Gómez Ulla sería uno de los A310 T.22 del Ejército del Aire y del Espacio, perteneciente al 45 Grupo. La aeronave, que ayer viajó junto al Falcon utilizado por los ministros en su desplazamiento a Canarias, cuenta con configuración para aeroevacuaciones médicas y sería empleada por la UMAER para el operativo de repatriación.

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Sanidad critica el rechazo de Clavijo al fondeo del Hondius

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afeado al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, su negativa al fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y le ha acusado de estar "haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial".

"Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo", ha explicado Padilla en directo en La Sexta Xplica, antes de insistir en que los sanitarios marítimos avalan que las personas a bordo del MV Hondius "están asintomáticas" y que "no hay roedores en el bote, que es nuevo".

Asimismo, el secretario de Estado ha aclarado que el roedor del hantavirus "es de montaña, no de mar" y ha destacado que "cada año haya 500 cruceros para Argentina y Chile y nunca ha habido un brote en Europa".
La Marina Mercante ordena la entrada del Hondius al Puerto de Granadilla

Ana Núñez Velasco, directora general de la Marina Mercante ha firmado este domingo una resolución en la que ordena la entrada del MV Hondius en el puerto de Granadilla, en Tenerife. La resolución se adopta ante la "necesidad de asistencia sanitaria a bordo". En el texto se ordena "imponer la acogida del buque MV Hondius en el puerto de la Granadilla, de Tenerife, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, como se decida por las autoridades responsables del operativo sanitario que se aplicará a las personas que se encuentran en el buque".
Los 14 españoles y un técnico de la OMS serán evacuados al hospital Gómez Ulla

El hospital militar Gómez Ulla acogerá a los tripulantes españoles así como a un técnico de la Organización Mundial de Salud (OMS). Los 14 españoles y el técnico de la oficina regional para África de la OMS serán evacuados en un avión militar a la Base de Torrejón. Posteriormente, serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el trabajador de la OMS "es considerado contacto de riesgo y deberá guardar cuarentena en España".
Dispositivo de seguridad

Un total de 325 guardias civiles y 33 policías participan en el operativo de evacuación para los tripulantes del Hondius, el barco que ha sufrido el brote de hantavirus. La Guardia Civil será el cuerpo que lidere el dispositivo en el puerto de Granadilla.

Un vuelo sanitario para los cinco pasajeros franceses

Los cinco franceses que se hallan a bordo del buque MV Hondius serán repatriados en un vuelo sanitario. No obstante, el Gobierno francés no ha aclarado a qué aeropuerto aterrizará el vuelo.

El Hontius fondea en el puerto de Granadilla, en Tenerife

El crucero Hondius fondea en el puerto de Granadilla, en Tenerife. Fue en torno a las siete de la mañana cuando el barco entró en el puerto. A lo largo de la mañana, se espera que desembarquen los pasajeros.

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