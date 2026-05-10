El crucero MV Hondius, famoso por un brote de hantavirus, ya fondea en el puerto tinerfeño de Granadilla, donde desembarcarán sus pasajeros. El Gobierno de Pedro Sánchez y el autonómico han protagonizado un enfrentamiento enconado por la gestión de la llegada del barco.

El Ministerio de Transportes autorizó el fondeo del buque a través de la Marina Mercante. Habrá un operativo especial para el desembarco controlado de pasajeros. El dispositivo contempla el uso obligatorio de mascarillas FFP2 durante todo el proceso de desembarque y traslado, incluidos los trayectos en autobús y los movimientos dentro del operativo logístico habilitado en tierra.

En cuanto al equipaje, los pasajeros únicamente pueden llevar una bolsa de mano con objetos esenciales, con el objetivo de agilizar las labores de control y organización del desembarque. Las autoridades sanitarias mantienen activo el dispositivo de seguimiento y coordinación establecido para la llegada del buque.

Sigue el minuto a minuto desde Libertad Digital.