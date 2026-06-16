Junts impulsa una votación en el Congreso para exigir a Sánchez que convoque elecciones

Junts da por rotos todos los puentes con el PSOE y el Gobierno. Este martes ha presentado una enmienda a una moción del PP para sumarse a las peticiones de adelanto electoral procedentes de la bancada conservadora.

Así, el partido del aún prófugo Carles Puigdemont ha completado una moción presentada por el grupo parlamentario popular en la que los diputados de Alberto Núñez Feijóo censuran "la anomalía que implica no haber realizado en toda la legislatura ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si el Gobierno conserva la confianza de la Cámara: la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la celebración de un Debate del Estado de la Nación con la consecuente votación de resoluciones sobre el programa del Gobierno".

La moción, presentada por Ester Muñoz en calidad de portavoz del grupo, indica también "la necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación con sus actividades y las del PSOE y que han desembocado en la investigación por distintos delitos de corrupción de los dos secretarios de organización del PSOE designados por Pedro Sánchez y de numerosos altos cargos del Gobierno, incluyendo al ex ministro de Transportes".

También se exige al Gobierno que depure responsabilidades por las actividades de la cloaca dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez "para entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y el entorno familiar del presidente Sánchez".

Hasta ahí nada fuera de lo común. Una moción en la que el PP atribuye el hecho de que el presidente del Gobierno se niegue a anticipar las elecciones debido a las urgencias judiciales de su entorno y su partido.

Lo singular es que el grupo de Junts per Catalunya (JxCat) ha introducido una enmienda a la moción justificada por una "mejora técnica". Se trata de un último punto que reza así: "Instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Coincidencias entre el PP y Junts

En Junts coinciden con el PP en la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno, pero mantienen la condición de peregrinar a Waterloo, donde reside el prófugo, para abordar una eventual moción de censura. Es decir, una premisa imposible de aceptar. Sin embargo, hay quien aprecia un intento de acercamiento en la introducción por parte de Junts de un punto en una moción del PP en la que pide la convocatoria de elecciones.

En el partido de Puigdemont dan por agotado el ciclo del sanchismo y sólo confían en que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía favorezca a su líder y precipite, a ser posible en vísperas del próximo 1 de octubre, una resolución favorable del Tribunal Constitucional que le permita regresar.

Traducción práctica

La traducción práctica de la enmienda de Junts a la moción del PP tiene más que ver con la imagen de un Pedro Sánchez abandonado por los socios que le colocaron en la Moncloa que con la posibilidad igual de remota que ayer de que convoque elecciones acuciado por la corrupción. En caso de que el PSOE no logre tumbar en la Mesa del Congreso la moción del PP con la enmienda de Junts, la votación en la cámara no tendría consecuencias para Sánchez, salvo una nueva derrota parlamentaria.