De los machetes a las burlas con Pegasus: Sánchez ignora la invasión para seguir en el poder

El Programa de La Noche de Cuesta de esRadio ha desgranado en su último editorial el conjunto de contradicciones y mentiras que atribuye al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, centrando la atención en el deterioro de la seguridad en Ceuta tras la invasión y en los cambios de versión en torno al espionaje con Pegasus.

Cuesta ha arrancado denunciando la desprotección de las fronteras nacionales y las consecuencias directas sobre la población de la ciudad autónoma, asegurando que "hay muchas formas de traicionar a los ceutíes, a todos los españoles; una, evidentemente, es permitir que se vulneren nuestras fronteras". En este sentido, Cuesta ha remarcado el aumento del peligro en las calles señalando que "el elemento más habitual, el elemento cotidiano, se haya convertido en un machete".

A continuación, el editorial ha contrapuesto la gravedad de la situación territorial con las declaraciones del presidente del Gobierno sobre el ciberespionaje, criticando "que luego salga Pedro Sánchez y nos diga, en plan de mofa, esto del Pegasus, esto debe ser el guión para una serie de Netflix". Frente a esta postura, el comunicador ha recordado que fue la propia Moncloa quien denunció la infección telefónica en 2022, sentenciando que "hemos llegado ya al absurdo de las mentiras, es decir, al absurdo de la traición".

El despliegue de falsedades ha tenido un foco especial en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien el periodista sitúa en la cabeza del "ranking de mentiras" del Ejecutivo. Cuesta ha rescatado la hemeroteca del 13 de agosto para dejar al descubierto sus compromisos incumplidos: "Marlaska afirmaba que ninguno de ellos se iba a quedar en Ceuta, ninguno iba a ir a la península y ninguno iba a ser regularizado". Frente a este discurso, el comunicador ha denunciado la inacción del Ministerio y la falta de transparencia con el contingente de seguridad desplazado, ironizando sobre las explicaciones oficiales tras los graves altercados en la zona: "Marlaska consideró haber enviado un refuerzo 'importante' de Policía y Guardia Civil para garantizar la seguridad, pero mientras tanto los invasores ya se han adueñado del día y de la noche". Asimismo, sobre la justificación gubernamental basada en la desigualdad económica tras la valla, Cuesta ha asegurado que por ese mismo argumento, "según Sánchez, tendría derecho a invadirnos el 85% del planeta".

El repaso ha concluido denunciando con vehemencia el mutismo de la portavoz de la Moncloa, recordando que "¿Saben lo que contestó Montse Mínguez? Nada... Porque nada es lo que les preocupa Ceuta. Porque nada es lo que les preocupa España", además de señalar la inactividad del Ministerio del Interior ante la proliferación de asentamientos en la zona, alertando de que "en estos momentos se han adueñado los invasores; tienen diez campamentos". Finalmente, el presentador ha cerrado su intervención acusando al Gobierno de ignorar la realidad con un único objetivo: "Pedro Sánchez solamente tiene una idea clara: permanecer en el poder".