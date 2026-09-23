¿Puedo negarme a ser jurado popular?

Recibir una citación judicial para formar parte de un Tribunal del Jurado no permite al ciudadano rechazarla simplemente porque no quiera participar. La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, establece el carácter obligatorio de esta función y regula tanto las situaciones que impiden ejercerla como aquellas que permiten solicitar una excusa.

Por tanto, la respuesta depende de las circunstancias de cada persona. No basta con manifestar que no se quiere juzgar a otra persona: para quedar dispensado es necesario encontrarse en alguno de los supuestos previstos legalmente o acreditar una causa que dificulte gravemente el desempeño de la función.

Recibir la citación no significa ser jurado

El proceso comienza con un sorteo a partir del censo electoral. Los ciudadanos seleccionados pasan a formar parte de la lista de candidatos, pero eso no significa que todos ellos vayan a terminar participando en un juicio.

Cuando se celebra un procedimiento ante un Tribunal del Jurado se realiza una selección de candidatos y las partes pueden formular recusaciones. El tribunal que finalmente interviene en el juicio está formado por nueve ciudadanos titulares y dos suplentes, bajo la presidencia de un magistrado.

Antes de constituirlo, el magistrado-presidente comprueba que los candidatos cumplen los requisitos legales y que no concurre ninguna causa de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa.

Las siete causas para poder excusarse

El artículo 12 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado recoge las circunstancias que permiten solicitar la excusa. Son las siguientes:

1. Tener más de 65 años. La ley permite que los ciudadanos que hayan alcanzado esta edad soliciten quedar dispensados de ejercer como jurados.

2. Haber ejercido como jurado durante los cuatro años anteriores. La excusa se aplica a quienes hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación.

3. Sufrir un grave trastorno por las cargas familiares. La norma contempla las situaciones en las que las responsabilidades familiares suponen una dificultad grave para desempeñar la función.

4. Desempeñar un trabajo de relevante interés general. Puede solicitarse la excusa cuando la sustitución del ciudadano en ese trabajo pueda ocasionar importantes perjuicios.

5. Residir en el extranjero. Las personas que tengan su residencia fuera de España figuran expresamente entre quienes pueden solicitar la excusa.

6. Ser militar profesional en activo cuando concurran razones de servicio. En estos casos, las circunstancias relacionadas con el servicio pueden justificar la solicitud de dispensa.

7. Acreditar otra causa que dificulte gravemente ejercer como jurado. La ley también contempla cualquier otra circunstancia que el ciudadano pueda alegar y acreditar suficientemente cuando le dificulte de forma grave el desempeño de esta función.

No todas las situaciones son una excusa

La ley diferencia entre excusa, incapacidad, incompatibilidad y prohibición. No se trata de conceptos equivalentes.

Existen personas que directamente no pueden ejercer como jurado por su situación personal o profesional. Entre ellas se encuentran determinados miembros de la Administración de Justicia, abogados y procuradores en ejercicio y otras personas expresamente incluidas en las causas de incompatibilidad previstas por la norma.

También existen causas de incapacidad. Por ejemplo, la ley contempla determinados supuestos relacionados con condenas por delitos dolosos, procesos penales en curso o situaciones de privación de libertad.

Además, una persona puede quedar excluida de un procedimiento concreto cuando concurra una causa de prohibición, como determinadas relaciones con las partes o con los hechos que se están juzgando.

¿Qué ocurre si simplemente no quiero ir?

La mera voluntad de no participar no aparece entre las causas de excusa previstas en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

Tampoco basta, por sí sola, una objeción personal o la incomodidad que pueda producir participar en un juicio. Si el ciudadano considera que existe una circunstancia que le impide ejercer, debe ponerla en conocimiento del órgano judicial y acreditar los motivos correspondientes.

Ignorar una citación tampoco equivale a presentar una excusa. La ley establece consecuencias para quienes no comparezcan sin causa justificada.

Una función que tiene carácter público

El Tribunal del Jurado constituye una forma de participación ciudadana en la Administración de Justicia reconocida en el artículo 125 de la Constitución Española.

Cuando un ciudadano resulta seleccionado y no concurre una causa legal que le permita quedar dispensado, debe cumplir las obligaciones derivadas de su designación.

La función se desarrolla bajo la dirección de un magistrado, que preside el tribunal y dirige el procedimiento. Los ciudadanos que integran el Jurado deliberan sobre las cuestiones sometidas a su consideración y emiten el correspondiente veredicto.

Por tanto, ser llamado como candidato no significa necesariamente acabar formando parte del tribunal, pero sí obliga a atender la citación y a comunicar por los cauces establecidos cualquier circunstancia que pueda justificar una excusa.