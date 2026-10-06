Carlos Cuesta desmonta las trampas económicas de Sánchez: "El poder de compra real ha caído"

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial a desmontar el relato económico de Pedro Sánchez. El presidente aseguró desde los micrófonos que España es el país que más crece y más empleo crea de la Unión Europea, y que el poder adquisitivo de los ciudadanos ha aumentado el triple que el de Francia o Alemania. Los números dicen lo contrario. "No hagamos juegos con cosas que son de comer. El poder de compra real ha caído", ha advertido Cuesta.

En La Noche de Cuesta, Carlos Cuesta ha recordado que los españoles son un 2,5% más pobres en poder adquisitivo real que cuando comenzó esta legislatura. La explicación es sencilla: para calcular el poder de compra real hay que restar la inflación y el pago de impuestos. Sánchez da el dato en bruto, sin descontar ninguno de los dos. "¿Saben lo que pasará? Que en breve tendremos que acabar pagando cuando nos paguen el salario, porque habrá más impuestos que salario", ha señalado Cuesta.

La cuña fiscal, es decir, la parte del salario que nunca llega al trabajador porque la retiene la Administración antes de que aparezca en la nómina, alcanza el 40,2%, 5,4 puntos por encima de la media de la OCDE, la mayor de toda la Unión Europea.

"El 74% del PIB se explica exclusivamente por la entrada de extranjeros", ha comentado. Al dividirlo per cápita, la ganancia real para los ciudadanos es inexistente. El 86% del crecimiento del consumo de los hogares corresponde igualmente a hogares encabezados por personas nacidas en el extranjero. "¿Hemos ganado riqueza? Falso. Hay más unidades productivas dentro del PIB. Pero los españoles no hemos ganado en ningún sitio". Cuesta ha añadido que estos nuevos contribuyentes reciben servicios públicos, carreteras, sanidad y educación, con cotizaciones y pago de impuestos por debajo de la media. La riqueza financiera neta de los españoles se ha reducido en 200.000 millones de euros desde la llegada de Sánchez al poder.

La cifra oficial de desempleo esconde varias trampas estadísticas. La primera y más voluminosa: entre 800.000 y 900.000 personas figuran como contratadas bajo la fórmula del fijo discontinuo, con contrato en vigor pero sin trabajar durante la mayor parte del año. Cuesta ha apuntado: "Están paradas, pero tienen un contrato. Y entonces se les saca directamente de la estadística". La segunda: la sustitución masiva de contratos a jornada completa por contratos a media jornada, con lo que un trabajador figura como uno, pero cotiza, consume y vive como medio. Descontadas ambas trampas, el paro real se sitúa en 3,7 millones de personas, exactamente el mismo nivel que hace cinco o seis años. Esta distorsión ha merecido ya un asterisco de alerta de Eurostat, que señala expresamente que los datos españoles de paro "carecen de la legitimidad del resto de países" para ser considerados homogéneos.

El salario mínimo interprofesional ha subido un 54% durante la legislatura, de 735 a 1.134 euros en 14 pagas. Pero esa subida se ha producido, ha explicado Cuesta, a costa del resto de salarios. El salario modal, el más frecuente, el que cobra la mayoría de los trabajadores españoles, no se ha movido un solo euro en ocho años y ronda los 15.500 o 16.000 euros anuales. "El sueldo más habitual en España no llega a 20.000 euros ni por lo más remoto. Y ese sueldo se acerca peligrosamente al salario mínimo. ¿Cuál es el incentivo para quedarse en España si el sueldo más frecuente es prácticamente el mínimo?". El número total de horas trabajadas en España está prácticamente al mismo nivel que en 2008, pese a haberse incorporado más de dos millones de trabajadores adicionales. La productividad por hora se sitúa en el 64% de la alemana.

Carlos Cuesta ha finalizado con el dato más catastrófico de la estadística: la tasa de emancipación de los jóvenes de entre 16 y 29 años se sitúa en el 14,5%. Solo uno de cada siete jóvenes en ese tramo de edad puede permitirse vivir de forma independiente. "Nunca, jamás en las series históricas estadísticas españolas había aparecido un dato así. No se puede emancipar nadie", ha aseverado. El 48,5% de los hogares españoles declara llegar con dificultad a fin de mes. España es el primer país de la UE en pobreza infantil, el tercero en pobreza relativa y el quinto en pobreza absoluta. La deuda pública ha crecido en más de medio billón de euros. "¿Dónde ha ido ese dinero? En la sanidad no lo veo. En educación no lo veo. En infraestructuras, esperen que me entra la risa floja. Me imagino que las tramas estarán nutridas", ha concluido.