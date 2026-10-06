Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la convocatoria electoral y la estrategia de Sánchez.

Penúltimo fradue del Gobierno de Sánchez

El Consejo de Ministros volverá a aprobar esta mañana los decretos de Vivienda, tumbados el pasado viernes en el Congreso, para que sean convalidados en la Diputación Permanente donde el peso de Junts es insignificante. Los constitucionalistas consultados por Libertad Digital alertan de que la operación supone "un fraude constitucional de libro" ya que sería difícil entender que la Permanente esté velando por los poderes del Congreso si emite un voto contrario a unos decretos que no convalidó el 2 de octubre.

Ahora bien, este nuevo fraude no sorprende al editorialista de ABC: "Dijo que no gobernaría con Bildu, y lo ha hecho; que no gobernaría con Pablo Iglesias, y lo hizo; que la amnistía era inconstitucional, y aprobó una para comprar votos; que traería a Puigdemont para presentarlo ante la Justicia y le ha regalado la impunidad".

Conclusión: "El fraude ha sido un signo de identidad del sanchismo". Ahora se avecina otro truco: pretende presentarse como salvavidas de quienes no pueden acceder a una vivienda cuando, como escribe David Jiménez Torres, "es una crisis que Sánchez ya se ha probado incapaz de resolver".

Sánchez desoye los augurios de las encuestas

La convocatoria electoral en estos momentos se interpreta como un error en la mayoría de periódicos porque el resultado de Sánchez depende mucho de los votos que logre en Cataluña un PSC a la baja. La Moncloa y Ferraz se agarran a "la ventana de oportunidad" que atisban en la crisis de la vivienda.

Inma Carretero escribe en El País que es "la última bala" de Sánchez. Arcadi Espada, alineado con El Mundo, lo tiene claro: "La única razón de la convocatoria, como la única de la amnistía, ha sido su supervivencia". El Plan de La Moncloa pasa además, según La Razón, por aprovecharse del "parón judicial" que tradicionalmente lleva a los tribunales a posponer la toma de decisiones que puedan afectar a los partidos en los períodos electorales.

De modo que siguen adelante las investigaciones sobre la financiación ilegal del PSOE, las cloacas, el rescate de Plus Ultra, las joyas de ZP o la invasión de Ceuta, pero no se espera que los jueces muevan ficha hasta que pasen los comicios.

Sánchez: Yo, o el caos (que alienta el país)

El presidente se presentó a sí mismo como el único candidato a solucionar los males que aquejan a España y antídoto contra la ultraderecha. Una idea que solo cala en El País que, como ya hiciera antes de las elecciones de 2023, vuelve a agitar la bandera del miedo a Vox señalando en el editorial que "existe el peligro de que por primera vez desde Franco una formación de extrema derecha gobierne en España".

Curioso, no tuvo los mismos reparos cuando Sánchez pactó con comunistas, separatistas y proetarras de Bildu. En su portada, a cinco columnas, titula: "Un 29-S de alta tensión", un titular que recuerda a aquel "El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush" publicado tras los atentados del 11-S.

Con ese "caos" PRISA se refiere al riesgo de fraude en el voto por correo del que alertan PP y Vox, del que escribe Chapu Apaolaza que "si uno es capaz de intentar robarse las elecciones de su propio partido, a ver por qué no va intentarlo con las de su país". Pero hay más cosas, porque CCOO y UGT han convocado una huelga general antes de las elecciones y, a mayores y por encima de todo, está pendiente la decisión del Tribunal Supremo sobre el censo de la llamada Ley de Nietos.

Dice ABC que el Alto Tribunal "está obligado a decidir ya" porque si permite votar a todos los inscritos en el CERA a fecha 1 de agosto estaría obviando el "peligro real, fundado y serio" con el que que el propio Tribunal argumentó la suspensión cautelar del derecho a voto de esas personas. De nuevo PRISA apela ya al Tribunal Constitucional para que revoque la decisión del Tribunal Supremo. Ojo, porque dice Vozpópuli que "casi la mitad de las circunscripciones están a merced del voto exterior para decidir el último escaño".

Los comicios del 29-N no son unas elecciones cualquiera. El editorialista de Libertad Digital sostiene que "suponen un no retorno en términos democráticos" pero "no por una cuestión meramente ideológica, sino porque estamos ante la amenaza de un déspota, perfectamente capaz de convertir nuestra democracia en un régimen distinto donde sus adversarios jamás podrán volver a gobernar".

Coincide Ignacio Camacho que en la Tercera de ABC advierte de que "se trata de escoger entre la pervivencia del sistema constitucional o su transformación en una autocracia". Un histórico socialista como Nicolás Redondo Terreros sentencia en The Objective: "Acaba lo que no debió empezar".

Los candidatos engrasan la maquinaria electoral

El PSOE ha dejado la preparación de los comicios en las manos de Rebeca Torró, María Jesús Montero y Cristina Narbona. Ferraz presenta a su comité electoral como un órgano "feminista" obviando que es el partido de Tito Berni, Ábalos o Paco Salazar. También el PP ha puesto en marcha la precampaña y, por primera vez en mucho tiempo, la prensa señala que ha apostado "por el optimismo".

Adiós (o hasta luego) al maricomplejismo. Vox va a centrarse en el riesgo de pucherazo, hablará de prioridad nacional y contarán con Milei en la campaña según La Nación+. Varios medios, entre ellos VOZPOPULI, destacan que PP y Vox han aprendido la lección y mantienen en estos momentos un contacto fluido desde hace meses. No creo que tanto como para que nos sorprendan con una lista única, que es por lo que aboga Hernández Mancha en El Debate.

La izquierda, por su parte, afronta el 29-N con todo por hacer. Hay un titular que se repite en varios periódicos y es que la izquierda a la izquierda del PSOE está obligada a negociar "contrarreloj".

Tienen 10 días para negociar con Podemos. El partido de Irene Montero presiona con la celebración de unas primarias abiertas que se celebrarán antes de la fecha que maneja el Frente Amplio para dar a conocer a su cabeza de lista.

Por ahora a los sucesores de Sumar no se les ve muy interesados y apuestan por presentar a su propio candidato. Y dice El Mundo que se perfila Mónica García como lideresa.