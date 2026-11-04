Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza que la dimisión de Puente llega 116 muertos tarde.

La dimisión de Puente llega a 116 muertos tarde

La dimisión de Óscar Puente ocupa todas las portadas de este miércoles. Era la noticia más esperada desde hace una semana, desde el accidente de Urda que se cobró 69 víctimas mortales a los que hay que añadir los de Adamuz y Gélida por eso el editorial de Libertad Digital considera que la "dimisión que llega 116 muertos tarde" y señala que "todavía hay una cosa peor que la incapacidad que ha demostrado Puente: la negligencia absoluta de la que ha hecho gala ya antes de Adamuz, pero sobre todo después". El Mundo titula "Puente cae abandonado por todos y deja a Sánchez solo ante el 29-N", una cuestión, la proximidad de las elecciones, que lo impregna todo y que parece ser la clave de la dimisión, no las presiones de las familias de las víctimas o de la oposición. Con todo, Puente pudo comprobar ayer que, más allá de su grupo, solo los proetarras de Bildu se mantuvieron a su lado. Recuerda Leyre Iglesias que la izquierda abertzale "retrasó la llegada de la alta velocidad al País Vasco y Navarra apoyando los atentados de ETA contra el proyecto, incluido el asesinato del empresario Inaxio Uria hace 18 años, en 2008".

La dimisión de Puente invita a Sánchez a seguir sus pasos 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/7PRyg4IvTH — esRadio (@esRadio) November 4, 2026

Puente se va, como dice Federico Jiménez Losantos en El Mundo "después de decir que no lo haría. Estuvo fingiendo toda la larga sesión en las Cortes y riéndose de los representantes de la soberanía popular". Irónicamente escribe Alejandro Vara en Vozpópuli que "ya no sufrirá el 'calvario' que lamentaba tras los muertos de Urda. Ya no tendrá que seguir gimoteando por las teles, escupiendo por las redes, mintiendo sobre los trenes". Gabriel Rufián, que en público pidió su dimisión, felicitó a Puente al oído, lo pueden escuchar en Libertad Digital, diciéndole que ha sido "un gran ministro". Según el exministro, decidió que dejaría el cargo la misma mañana del accidente, de camino al centro de control de Atocha pero optó por esperar porque, según él, primero debía dar explicaciones de lo ocurrido y presentar nuevas medidas para reforzar la seguridad de los trenes. Dijo que se va "por dignidad política" a pesar de que el pasado viernes negó la posibilidad: "Lo fácil para mí es salir, pero no va con mi carácter ni es lo que me ha pedido el presidente", fue lo que contó. Según El País, "ni el presidente del Gobierno ni su equipo conocían la decisión" y al parecer se enteró minutos antes a través de un mensaje de móvil. La respuesta de Sánchez, como cuenta Leticia Barquín en LD, despidiéndole como "un héroe político", sirve de anticipo de la nueva estrategia del PSOE a pesar de que mintió en su adiós ya que seguirá figurando como cabeza de lista por Valladolid porque, según La Razón, las candidaturas se publicaron ayer en el BOE y no pueden retocarse.

Sánchez ha de seguir el ejemplo de Puente

Los excompañeros de Puente, en el PSOE y en Gobierno, aplauden mayoritariamente su dimisión aunque algunos advierten de que con su salida Sánchez se queda sin "escudero", sin parachoques, a pocos días de las elecciones. Otra parte del socialismo, sus socios y El País ya han empezado a utilizar electoralmente su adiós comparando su decisión con la resistencia mostrada por Carlos Mazón tras la dana de Valencia. El diario de PRISA llega a afirmar en el editorial que su salida del Gobierno es "un golpe de efecto" en la carrera hacia los comicios. Según ABC, "PP y Vox avisan de que la caída del ministro 'no cuela' y advierten de que 'debe irse todo el Gobierno'". Consideran que su dimisión "es lo mínimo" y señalan directamente al presidente del Gobierno porque "el principal problema está- dicen- en quien puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, y Puente después". Coincide el editorialista de La Razón: "La culpa no se acaba en Puente, sino que alcanza de lleno al presidente, aquel que lo colocó en una responsabilidad para la que no estaba preparado, que permitió el nepotismo y el enchufismo en Adif y Renfe y que lo ha sostenido hasta que ya era un lastre demasiado pesado para él con la vana esperanza de salvar la campaña".

La jugada puede resultar inútil porque los sindicatos han convocado una huelga sectorial para el 17 de noviembre- a 12 días de las generales- y han presentado una denuncia contra Puente por la filtración de los audios de la tragedia al grupo Prisa de la que, cuenta El Debate, los investigadores han hallado el rastro de la Secretaría de Estado de Comunicación en los metadatos de las grabaciones que difundieron medios próximos al Gobierno. Los profesionales del sector denuncian que les quieren silenciar. Al exministro le interesa tapar su aterrador legado. Dice La Razón que "deja a España en el Top 5 de países con más fallos en la red ferroviaria" y según ABC, con la alta velocidad "¡más mortífera del mundo pese a tener menos frecuencias y viajeros!". En El Confidencial, Francisco José Gan Pampols y el médico de Emergencias Fernando Prados advierten de que "Estamos abocados a un tercer y un cuarto accidente de tren".

Los líderes Iberoamericanos huyen de Sánchez

Hoy arranca en Madrid una Cumbre Iberoamericana marcada por las ausencias. De los 22 países que se dan cita sólo 10 han enviado representación al más alto nivel y siete forman parte del llamado Escudo de las Américas, aliados de Trump. ABC considera que es una oportunidad para "superar el sectarismo que contamina la política exterior española". Entre los asistentes está el argentino Javier Milei que ha pedido verse con el Rey. Moncloa debe autorizar el encuentro pero según El País, no le consta que se vaya a producir. No acudirán los presidentes de Brasil ni de México, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum. El Mundo considera que "pone de relieve el agotamiento político de un presidente – Sánchez- que ya ni siquiera logra convocar a sus principales aliados y cuyo aislamiento se traduce en debilidad para el Estado".

Las urnas castigan a Trump

El País habla de "vuelco político en Estados Unidos: los demócratas reconquistan el Congreso" en lo que consideran "un duro castigo a Trump". Señala, además, que retoman el control del Senado. El Mundo recoge las primeras reacciones de la Casa Blanca desligando el fracaso del partido de la situación en la que queda Trump, señalando que él "no estaba en la papeleta". Y allí, en EEUU, la lectura generalizada de los resultados, en diarios como The New York Times o The Washington Post, es que los ciudadanos han votado como reprimenda a las políticas de Trump.