In memoriam: las vidas perdidas en el accidente de Urda

Las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario registrado el pasado 28 de octubre en Urda ya tienen nombre y apellidos. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real han concluido las identificaciones. Se trata de 40 hombres y 29 mujeres —no hay menores entre los fallecidos—, en su mayoría de nacionalidad española. Aunque 15 de ellos procedían de países extranjeros. Cuatro de Estados Unidos, dos de Australia, otros dos de Japón y los siete restantes de Argentina, Canadá, República Checa, Francia, México, Portugal y Túnez.

Antonio Acedo, maquinista de AVE

Entre los primeros nombres de víctimas que trascendieron se encuentra el del maquinista del AVE siniestrado, Antonio Acedo, que hizo lo posible por frenar el convoy cuando vio que compartía cantón con un Iryo que se encontraba parado en medio de la vía por la que tenía que pasar su tren. Un mostoleño de 36 años que dejaba a una mujer embarazada y murió en el acto heroico de intentar salvar a la mayor parte del pasaje, a sabiendas de que el impacto de la inevitable embestida sería fatal. Era hijo de maquinista y nieto de electricista de Renfe.

Laura Arcones, archivera

Era empleada del Archivo General de la Administración, ubicado en Alcalá de Henares y viajaba a Córdoba por motivos profesionales. Viajaba con destino a Córdoba para asistir al 2º Congreso Nacional de Archivos.

Ana Avilés, la madre de la novia

La historia de la madrileña Ana Avilés, de 68 años, es una de las más conmovedoras. La mujer se dirigía a Sevilla para asistir a la boda de su hija. El enlace debía haberse celebrado el pasado sábado, pero fue cancelado.

Fátima Báñez, exministra

Uno de los rostros más conocidos de entre las víctimas mortales de Urda es el de Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social con Mariano Rajoy y presidenta de la Fundación CEOE desde 2020. Se desplazaba a Sevilla para participar en un acto con empresarios andaluces.

Toñi Barba, madre de jugadora

La madrileña Antonia Barba Soler viajaba con su marido, que logró sobrevivir. Tenía 59 años y era la madre de la jugadora del Leganés femenino Cristina Chao Barba. La pareja disfrutaba de una escapada que le habían regalado sus hijas por la jubilación de él.

Francisco José Barbero, filólogo

El cordobés Francisco José Barbero de 32 años estudió Filología Hispánica en Jaén y residía en Madrid, donde trabajaba como asesor comercial para una entidad bancaria. Cogía con frecuencia el tren en el que perdió la vida, para ir a visitar a sus padres.

David Benítez, ingeniero

El ingeniero onubense David Benítez tenía 38 años y vivía en Sevilla, aunque le unían fuertes lazos al municipio gaditano de Chiclana de la Frontera, donde era costalero de la Hermandad de La Soledad.

Daniel Cabañas, maquinista en prácticas

El madrileño Daniel Cabañas viajaba junto a Antonio Acedo en la cabina del AVE. Tenía 31 años y era natural de Leganés. Estudió el grado superior de Automatización y Robótica Industrial en Salesianos Atocha y se formó en la Escuela de Formación Ferroviaria Low Cost Rail. Se incorporó a las filas de Renfe en 2021, aunque no pasó a la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía hasta dos años más tarde. En el momento de su muerte, se encontraba acumulando trayectos para obtener la habilitación específica para ese trayecto y ese modelo de vehículo.

José Manuel Chacón, guardia civil

El agente José Manuel Chacón tenía 31 años y era natural de Sevilla. Llevaba cinco años en la Guardia Civil y estaba destinado en la Unidad Técnica de Policía Judicial en Madrid. Había decidido coger el tren para pasar unos días de vacaciones con su familia.

Carmen Chicharro, directora comercial

La madrileña Carmen Chicharro Sanz tenía 52 años y dirigía el área comercial, de marketing e innovación de una importante empresa del sector inmobiliario —Metrovacesa—, donde trabajaba desde 2018.

Patricia Fernández, arquitecto

La arquitecto madrileña Patricia Fernández Häring tenía 58 años y contaba con más de 25 años de carrera a sus espaldas. Fue la impulsora y organizadora del Pop Arq Store en el COAM.

En recuerdo de Patricia Fernández Häring.

La arquitecta madrileña que perdió la vida en el accidente ferroviario de Urdahttps://t.co/acriqQzF2e

Patricia mantuvo durante toda su trayectoria una estrecha vinculación con el @COAMadrid, participando activamente en la vida colegial y… pic.twitter.com/O8RL8gkGQM — Arquitectura Viva (@arquitect_viva) October 31, 2026

Cristina Ferris, farmacéutica

La investigadora Cristina Ferris Villanueva —de 41 años— pertenecía a la División de Química y Tecnología Farmacéutica de la AEMPS y se encontraba de camino a la Universidad de Sevilla, donde estudió, para dar una charla.

Enrique Flores, director de marketing

El ejecutivo Enrique Flores había contribuido a la expansión de negocios regionales dentro de The LEGO Group —entre 2016 y 2021— y Google (YouTube) —desde 2021 a 2025— en Singapur. A su vuelta a Madrid, hace un año, asumió la dirección del departamento de marketing de Viajes El Corte Inglés.

Julieta Gallego, atleta

La atleta madrileña Julieta Gallego tenía 24 años y era especialista en salto de longitud. Pertenecía a la Agrupación Deportiva Sprint y residía en Alemania. En el momento del accidente se encontraba pasando unos días de vacaciones en España. Se perfilaba como una gran promesa del deporte.

Alexandra García, arquitecto

La arquitecto Alexandra García nació en el municipio abulense de San Pascual, acababa de cumplir 40 años y vivía en Torrejón de Ardoz. Se dirigía a Sevilla por motivos de trabajo.

Carmen de Santa Gil, directiva de ECI

La sevillana Carmen de Santa Ana Gil, adjunta a la dirección de Viajes El Corte Inglés, tenía 60 años, residía en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y trabajaba para la compañía desde 1987. Iba en el tren con su director de marketing, Enrique Flores, también fallecido en el accidente.

Tamara González, bióloga

La científica berciana Tamara González Costa, de 31 años y vecina de Bembibre, era investigadora en el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena.

IN MEMORIAM

Tamara González Costa Tamara investigaba por qué a veces un corazón se forma mal antes de nacer. Eso era lo suyo. Los corazones que vienen rotos de fábrica. Los niños que nacen con una pieza mal puesta y no saben por qué. Contaba en una entrevista, este mismo… pic.twitter.com/Hn2bMHT8bE — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) November 1, 2026

Mercedes Irazola, ejecutiva

La riojana Mercedes Irazola tenía 40 años, era vicepresidenta de People & Culture y responsable de recursos humanos en la empresa internacional Toppan Digital Language.

Juan José García, guardia civil

El agente Juan José García Palacios era natural de El Palmar de Troya (Sevilla), tenía 26 años y estaba destinado en Madrid.

David Jiménez, bioquímico

El bioquímico salmantino David Jiménez Gil tenía 49 años y era oriundo de Montemayor del Río. En 2006 entró a trabajar en la multinacional alemana ZEISS, líder en los campos de la óptica y la optoelectrónica. Acababa de asumir la dirección de ventas y vivía en Madrid.

«En memoria de las víctimas de Urda, y de David Jiménez Gil» https://t.co/rxOGEBK9Wm — DiegoGomez❤🍀🌞 (@diegogomabogado) October 31, 2026

Marisa Manchado, Premio Nacional de Música

La compositora, pianista y escritora madrileña Marisa Manchado tenía 70 años y fue distinguida con el Premio Nacional de Música en 2024. Llegó a ser subdirectora general de Música y Danza del INAEM y era colaboradora habitual tanto de la Orquesta y Coro Nacionales de España como del Centro Nacional de Difusión Musical.

Adriana Marroquín, ingeniero

La ingeniero industrial Adriana Marroquín tenía 25 años, nació en Alicante y residía en Madrid. Estudió en la Universidad Comillas y era desarrolladora de producto de la empresa francesa de energía Engie. Viajaba por motivos de trabajo.

Quiero mandar mis más sentidas condolencias a la familia y amigos de Adriana Marroquín, de Alicante, tras la confirmación de su fallecimiento en el accidente de tren de Urda (Toledo). En nombre del Consell y de todos los valencianos, castellonenses y alicantinos, quiero… pic.twitter.com/kbSOvfnfFN — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) October 30, 2026

Carlos Martínez, director financiero

El director financiero de Sport Life Ibérica iba en el vagón número 8 junto a otras personas de su equipo —que lograron sobrevivir al accidente— para asistir a un acto de la empresa. Estudió empresariales en la Universidad Pontificia Comillas, estaba casado y tenía un hijo.

María de los Ángeles Mazo, hostelera

La madrileña María de los Ángeles Mazo tenía 44 años y era vecina de Cuevas de San Marcos, donde regentaba el Hostal R-Conecta.

Cuevas de San Marcos llora a una de sus vecinas, que viajaba en uno de los trenes de Urda María Ángeles Mazo, tenía 44 años y llegó a este municipio malagueño desde Madrid a montar un negocio que era toda una aventura. Una aventura que ya no podrá continuar… — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) October 31, 2026

Antonio Montero, inspector de Hacienda

El inspector de Hacienda Antonio Montero Domínguez era autor de varios libros de materia tributaria y había estado al frente de distintas dependencias en las delegaciones especiales de la AEAT en Madrid y Valencia.

Andrea Olmos, escaparatista de Mango

La catalana Andrea Olmos, de Figueres (Gerona), tenía 31 años y trabajaba desde hacía 12 años en Mango, cadena de moda en la que había desempeñado distintas responsabilidades. Su ocupación actual la llevaba a viajar constantemente para visitar las tiendas de la compañía.

Carlos Ortiz, director de colegio

El filólogo Carlos Ortiz Sanchidrián era director del Área de Colegios del CEU y director del colegio CEU Sanchinarro hasta su muerte.

Desde EDUCAVALÍA y GRUPO VALÍA trasladamos nuestro pésame a todas las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda. De manera especial, recordamos a Carlos Ortiz Sanchidrián y su legado educativo. Todo nuestro cariño a su familia y al CEU. pic.twitter.com/7O0hXgaOCc — EDUCAVALÍA (@educavalia) November 3, 2026

José Manuel Ossorio

El gaditano José Manuel Ossorio tenía 61 años y vivía en Madrid, pero viajaba continuamente con su mujer y sus hijas a su pueblo, Benalup-Casas Viejas, al que estaba muy unido.

David Reina, técnico de Renfe

El malagueño David Reina Regueira tenía 22 años y trabajaba como técnico de Renfe. Se mudó a Madrid en 2024, cuando fue contratado como mecánico de la compañía. Se trata de una de las víctimas mortales más jóvenes del accidente de Urda.

Iván Romano, policía nacional

El agente de la Policía Nacional Iván Romano Ramos tenía 42 años y regresaba a Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras acabar su turno en Madrid, para reunirse con su mujer y su hijo recién nacido.

Después de unos días de la tragedia ferroviaria, hoy queremos rendir homenaje al impulsor Iván Romano y a Pepe San Emeterio, hermano del impulsor Manuel.

Nuestros capitanes seguirán sintiendo vuestro impulso en cada carrera que participemos.

Un abrazo a familiares y amigos ❤️❤️ pic.twitter.com/YsTon1m1ZW — CarrosDeFuego (@CarrosFuegoSevi) November 1, 2026

Pepe San Emeterio, empresario

El sevillano José San Emeterio tenía 53 años y viajaba en el AVE con su perro, Trece, que sí sobrevivió. El empresario era padre de un adolescente y pertenecía a la Cofradía del Museo de la capital hispalense.

César Vicente Sanz, padre del actor

La búsqueda del padre del chico Almodóvar César Vicente ha sido una de las más angustiosas. La noticia de su muerte fue compartida públicamente por el actor, que le dedicó un emotivo mensaje de despedida. Tenía 63 años y trabajaba como profesor en el IES Híspalis de Sevilla.

Marta Shahbazi, investigadora

La científica leonesa Marta Shahbazi, de 41 años, era madre de dos niños y residía en Reino Unido. Viajaba a Huelva para asistir al congreso de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo, que se celebraba en El Rompido, durante el que debía recoger un premio. Estaba especializada en medicina reproductiva y dirigía un grupo de investigación en Cambridge.

Raúl Triguero, reportero

El reportero del programa de televisión ¡De viernes! de Telecinco Raúl Triguero tenía 43 años y se dirigía a Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano. Durante una década, de 2013 a 2023, formó parte del equipo de Sálvame. Y en junio de 2024 se casó con su compañero, Marco Rubio.

María de Carmen Vázquez, arquitecto

La arquitecto pontevedresa María de Carmen Vázquez, natural de Cerdedo-Cotobade, tenía 42 años y llevaba 7 años afincada en Madrid, de donde es su marido. Viajaba en uno de los trenes siniestrados por motivos de trabajo.

Antonio Vázquez, apoderado

El hermano del diestro Curro Vázquez se confirmó entre los fallecidos después de que se informara erróneamente de que se encontraba entre los supervivientes. Antonio, apoderado taurino de profesión desde los años 80, dirigía la carrera de Pablo Aguado. Nació en Linares (Jaén) y llegó a ser novillero, pero pronto cambió el tercio y se dedicó a los negocios. Viajaba para ver toros de la ganadería Núñez del Cubillo.

Víctimas de otras nacionalidades

Marie Audan, francesa. Parisina de 50 años que vivía en Madrid con su marido y sus dos hijos. Era directora de formación del Hammam Al Andalus.

Nelson Bernardino, portugués. Era natural de Serpa y formaba parte de la tripulación del Iryo siniestrado.

Fernando de Jesús Calvillo, mexicano. Un escultor de Aguascalientes que tenía 45 años y vivía en Oklahoma. Viajaba por turismo. Estaba recorriendo España junto a su marido, Lawrence Naff, que sufrió heridas graves en las dos piernas pero logró sobrevivir.

El Gobierno de #España confirma el fallecimiento del hidrocálido Fernando de Jesús Calvillo Silva, víctima del trágico #accidente ferroviario. Elevemos una oración por nuestro paisano, para que su alma descanse en paz y su familia encuentre fortaleza ante esta irreparable… pic.twitter.com/952tGrCWxS — Victor Cervantes (@FossyNet) November 2, 2026

Ana Martina Conte Grand, argentina. Una podóloga de 32 años que había venido a España para conocer al bebé de cuatro meses de su hermano Jeremías, que se rompió unos cuantos huesos en el accidente pero salió vivo.

Roberto Delgado, venezolano. Tenía 54 años, era empresario y viajaba —en el vagón 7 del AVE— para visitar una obra con la arquitecta Patricia Fernández Häring, también fallecida.

Yassine El Jawadi, tunecino. Un estudiante de 23 años que vivía en Berlín y vino a Madrid para ver el encuentro Madrid-Barsa que se celebró el 25 de octubre.

🇹🇳🇪🇸🔴Yassine Jaouadi, jeune étudiant tunisien de 23 ans originaire de Gabès, figure parmi les victimes de la terrible collision ferroviaire survenue en Espagne. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ https://t.co/gAdpisoPNf pic.twitter.com/xYXAB9bFyj — Ifriqiya🇹🇳 (@tunisialphanews) November 2, 2026

Daniela Millán, venezolana. Caraqueña de 40 años que residía en Madrid con parte de su familia. Trabajaba en Philips desde hacía siete años y viajaba a Sevilla por motivos laborales.

Agustín Randazzo, argentino. Bonaerense de 51 años que vivía en Madrid desde 2002. Trabajaba en el área de gestión comercial de una empresa de comunicaciones.