Las sombras de una vela danzan en el escritorio, la penumbra ha venido a traer un poco de calma en días frenéticos, y ahora que el otoño despliega su gama de ocres, la luz que nos acompaña en las tardes es esa amarillenta de las farolas, o el cielo gris rosáceo de las primeras horas de una luna. Desde la ventana, la vida sigue su curso, entre la algarabía de los niños y el paso acelerado del que llega tarde a trabajar. España enlutada es una lágrima de oro negro en un mar de vivos azules, porque la vida ha de continuar aún traspasada por la muerte, por la tragedia, por el dolor. La vida sigue igual, como en la canción, aunque todo ahora sea diferente.

En los días en que recordamos a santos y difuntos, la muerte nos ha caído como un telón presente, no como añoranza lejana, tras el hachazo en Urda. Y hay un vilo densísimo y afilado alrededor de la muerte. Ante ella somos individuos: morimos solos, se nos mueren los nuestros y los lloramos recordando cada uno de los instantes en que nuestras vidas se cruzaron, y en la soledad más interior también resolvemos el duelo, con ayuda de un reloj de arena. La muerte es de uno, de cada uno, aunque los muertos sean muchos, muchos unos.

Por el cristianismo sabemos que no es el final, pero sería inhumano obviar que muchas cosas importantes para los vivos se terminan en el instante del adiós a un familiar o a un amigo. ¿Qué hacemos con los padres que pierden al hijo, con las novias y los maridos, con los sueños y los planes, con las ambiciones nobles del trabajo, y hasta con las cosas materiales, la casa, la ropa, el coche, que ya no tienen sentido, que ya no son lo que eran, o que ya no sirven de nada? Todo nos grita una ausencia, primero, aunque a veces, tiempo después, nos abrace como una presencia de aquel que un día quisimos. Es el tiempo el que ordena y sosiega la crueldad de una muerte. Y la confianza en la promesa de Dios, volver a verlos, de otra forma, al cabo del tiempo y los días.

El dolor es un despertador de realidad, un pellizco de conciencia para este siglo de atención atenuada, de pájaros en la cabeza, de urgentes recompensas. El dolor tiene sentido, supongo, pero la respuesta a su jeroglífico siempre nos sobrepasa, nos deja al margen, como olvidados por la razón, tan solo confortados en el espíritu y en los afectos de los que nos quieren. Pocos como C. S. Lewis supieron mirar a los ojos al problema del sufrimiento: "Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor: el dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido".

Hay algo terriblemente frío y desasosegante en las cifras de muertos, acumulados como expedientes llenos de polvo en un archivador metálico, como números vacíos de significado. Porque es mentira. Los muertos tienen nombre, tienen vidas, tienen sueños, tienen buenas obras a sus espaldas, y recuerdos al resguardo en la pechera. Por cada uno de ellos late el duelo de una nación herida, sometida a la pornografía de la política más vil, asediada por la estúpida ambición de los cretinos. Por cada uno de ellos, un mar de lágrimas, de familias rotas, de tristezas sobrevenidas e imprevistas, tan evitables… Por cada uno de ellos, con Julio Martínez Mesanza, recitamos en el consuelo de un desconsuelo:

"Todo lo que alcancé ya no me sirve.

No quiero ver a la mujer gozada.

No quiero ver el campo victorioso.

No quiero ver las torres ni los templos".

(…)

"ningún alivio encuentro en los paisajes

que los hombres aprecian.

Ha salido

muchas veces el sol, muchas ha muerto".

Habrá de levantarse en otra primavera esta España doliente. Volverán los días de la luz y la esperanza entre los vivos. Y habrá tiempo para el recuerdo alegre de los mártires de tanta incompetencia –hendiremos nuestros dedos en la conciencia de cada uno de los traidores–. Pero hoy la bruma, esa lengua de vapor que lame a esta hora los edificios de la ciudad desde el noroeste, nos envuelve de nuevo en la tristeza del misterio del dolor, de los que aún sufren aquí, y de los que añoramos tras su muerte, otra vez tan repentina como el filo de un relámpago que nunca debió tomar tierra.

Valga, en fin, para hoy el consuelo con el que nos abraza Emily Dickinson en el 623 de sus poemas a la muerte:

"Es demasiado tarde para el hombre

y demasiado pronto para Dios;

el universo no puede ayudarnos,

pero la oración persiste a nuestro lado".

(…)

"qué acogedor entonces el semblante

de nuestro viejo vecino, Dios".

Valga el consuelo del Buen Dios y el abrazo humano de los que somos nación.