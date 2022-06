El rompedor look de Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros, eclipsa a la infanta Elena

3 / 6

Un estilismo no apto para cardíacos con el que Marta eclipsó a la mismísima Infanta Elena. Con numerosos proyectos en el mundo de la moda de los que pronto nos enteraremos, la maniquí confiesa que su relación con Kiko y la exposición mediática no ayudan en su carrera, pero deja claro que no va a dejar a su novio porque además de su trabajo, el amor es muy importante para ella.