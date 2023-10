Varios centenares de personas se unieron este miércoles a los presidentes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Eurocámara para recordar a las víctimas de los ataques terroristas perpetrados por Hamás el pasado fin de semana en Israel, que ascienden ya a más de 1.200 muertos y más de 3.000 heridos, y guardaron un minuto de silencio en su memoria.

"Europa está preparada para ayudar a negociar una resolución. Pero (...) no hay justificación para el terrorismo. Hamás es una organización terrorista y no representa las aspiraciones legítimas del pueblo palestino. No ofrecen soluciones, ofrecen baños de sangre", dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante la concentración.

Frente a la sede de la Eurocámara en Bruselas y junto a los presidentes de las tres principales instituciones comunitarias se concentraron varios centenares de personas entre comisarios, eurodiputados y trabajadores parlamentarios, en un acto solemne en el que sonaron los himnos de Israel y de la Unión Europea tras el minuto de silencio.

Junto a los líderes estuvo también el embajador de Israel ante la UE y la OTAN, Haim Regev, a quien la presidenta de la Eurocámara transmitió que "Europa está de su lado".

Metsola, la única de los tres líderes comunitarios que pronunció un discurso, condenó los ataques y pidió "la liberación inmediata de los secuestrados", al tiempo que insistió en que "no es momento de recurrir al 'y tú más'" e incidió en que "esto es terror en la peor de sus formas".

"El 7 de octubre Hamás asesinó a más de mil bebés, niños, mujeres y hombres inocentes y aún mantiene secuestrados a más de cien. Abrieron fuego contra cientos de jóvenes en un festival de música, matando indiscriminadamente, incluyendo a nacionales europeos. Han secuestrado a niñas y niños, han cogido a supervivientes ancianos del Holocausto y los han sacado a rastras de sus casas. Han paseado a muertos por la calle como trofeos", dijo Metsola.

A continuación reproducimos el discurso íntegro de la presidenta Metsola: