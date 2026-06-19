¿Qué pasa con las negociaciones entre Líbano e Israel?

El acuerdo de paz rubricado por Estados Unidos e Irán podría saltar por los aires incluso antes de que se concrete el texto definitivo, ya que incluye cláusulas que afectan a otros países que no se encuentran entre los firmantes ni han participado en las negociaciones del mismo. De hecho, el primer punto del "memorando de entendimiento" o MOU (por sus siglas en inglés, memorandum of understanding) recoge que debe haber un "cese inmediato y definitivo de las operaciones militares" también en Líbano, desde donde el grupo terrorista Hezbolá ataca territorio israelí.

El Ejército de Israel ha advertido este jueves que se mantendrá en lo que denomina "zona de seguridad" –que abarca aproximadamente 10 kilómetros hacia el interior de Líbano desde la frontera con Israel– para "eliminar amenazas a sus soldados y establecer una defensa efectiva a las comunidades del norte". Cabe recordar que estos dos países se encuentran inmersos en sus propias negociaciones para lograr un pacto que permita la retirada de tropas israelíes de territorio libanés, y que la próxima reunión –que supondrá la quinta ronda de conversaciones– tendrá lugar el próximo 22 de junio en Washington, ya que Estados Unidos ejerce como mediador diplomático en este caso.

La clave reside en qué hará Hezbolá a partir de ahora. Aunque el presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri –que fue líder de una milicia rival pero mantiene alianzas estratégicas con la banda y media en sus relaciones con el Estado–, ha afirmado que el grupo terrorista mantendrá su "compromiso con el alto el fuego, siempre y cuando Israel lo respete plena e íntegramente", lo cierto es que este mismo viernes ha atacado –según el comunicado que ha difundido a través de la cadena afín Al Manar– a "una fuerza enemiga israelí compuesta por un pelotón blindado y un pelotón de infantería que intentaba infiltrarse en el lado norte de los altos de Ali al Taher" en el sur del país. Y después a "una segunda fuerza 'israelí' que intentaba avanzar para recuperar a los muertos y heridos".

Tense night in south Lebanon.

Heavy clashes continue between Hezbollah and Israeli occupation forces on the Kfar Tibnit and Ali Taher hill axis. Hezbollah rockets toward Kfar Tibnit and destroyed an Israeli military vehicle.

Reports indicate Israeli casualties after roadside bomb… pic.twitter.com/x4QtGppNmt — Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) June 19, 2026

Líbano reclama su independencia

Entretanto, Líbano reivindica su independencia frente a los acuerdos alcanzados por Estados Unidos e Irán, países a los que agradece su apoyo aunque rechaza que se metan en sus asuntos internos. "El camino del Líbano en las negociaciones es independiente. Si bien estamos a favor de un alto el fuego y apoyamos a cualquier país que nos ayude, incluido Irán, la injerencia en los asuntos internos del Líbano es inaceptable", ha señalado el presidente del país, Joseph Aoun, durante una reunión en el Palacio de Baabda.

"El Estado libanés es soberano en sus decisiones, y por primera vez, es él quien negocia, y nadie negocia en su nombre", ha insistido Aoun. Según ha dicho, espera que la próxima ronda de conversaciones sea "más positiva, especialmente dado el gran interés de la administración estadounidense en el Líbano". En cualquier caso, ha asegurado al pueblo libanés, "nadie nos vincula con ningún otro país, y cualquier acuerdo se alcanzará a través de nosotros, no a nuestra costa".

Irán no lo acepta

El Gobierno de Líbano quiere desvincularse de las acciones de Irán, que responde a los deseos de los terroristas de Hezbolá y otros grupos armados afines. "Este es el camino que seguiremos, y nuestro objetivo es claro, sin importar los obstáculos. Quien tiene la razón es soberano. Llevaremos a nuestro país a un lugar mejor", ha sentenciado Aoun. Pero Irán sigue en sus trece.

El diario libanés Al Akhbar publica hoy una entrevista al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en la que el diplomático afirma que una eventual negativa de Israel a retirarse completamente del sur del Líbano –como ha ocurrido– constituiría una violación del memorando de entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington, y dejaría sin efecto dicho acuerdo.

El acuerdo está en riesgo

Bagaei ha recordado que el texto firmado por los presidentes de EEUU e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkian, incluye compromisos relacionados con la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Por lo que "mientras la ocupación continúe", ha advertido, "se puede decir que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia".

Preguntado expresamente por la continuidad de las fuerzas israelíes en la zona de seguridad, ha afirmado que "el memorando de entendimiento se consideraría nulo". Trump incluso habría llamado al orden a Benjamín Netanyahu, para que suavice su posición hacia Líbano y no entorpezca la redacción de un acuerdo de paz definitivo y la vía diplomática llegue a buen puerto.

Netanyahu no cederá

Pero el primer ministro israelí, que habría quedado satisfecho con lo conseguido hasta ahora gracias a la guerra de Irán y logrado alejar la amenaza del régimen de los ayatolás por un periodo largo, no parece estar dispuesto a ceder en pro de que se mantenga el acuerdo. Más teniendo en cuenta que las elecciones de otoño están a la vuelta de la esquina y podrá hacerle perder apoyos.

"Hay quienes quieren minimizarlo, anular nuestros logros inmensos. Y les digo: vamos a lograr muchas más cosas grandes", aseguró el lunes por la noche en una conferencia de prensa para valorar la situación de Israel ante la inminente firma del llamado "memorando de entendimiento". "Me he mantenido firme hasta hoy, y me mantendré firme también en el futuro. Con acuerdo, sin acuerdo: Irán no tendrá armas nucleares", sentenció.