Yolanda Díaz pide que se explique "qué es el absentismo laboral"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado que se haga un "esfuerzo colectivo" para explicar "qué es y qué no es absentismo".

La petición parte de la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es la responsable del departamento encargado de definir y aplicar las políticas laborales, y que ha reclamado que se aclare qué debe considerarse absentismo.

Díaz ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las Jornadas de Salud Laboral de UGT, donde también ha reclamado al Congreso de los Diputados que tramite la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Díaz pide aclarar qué es el absentismo

La ministra ha reclamado a los agentes sociales que contribuyan a aclarar el debate sobre el absentismo y ha rechazado que se considere como tal "todo lo que no es trabajo".

"La huelga no es ser un absentista, conciliar no es ser un absentista, tener un permiso por duelo no es ser un absentista", ha afirmado.

Díaz ha planteado así la necesidad de precisar qué situaciones deben incluirse dentro del concepto de absentismo. La petición la ha formulado como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, durante un acto dedicado precisamente a abordar cuestiones relacionadas con la salud laboral.

La responsable del Ministerio de Trabajo también ha defendido que no se pueden despreciar las "jornadas extenuantes" ni la desconexión y ha situado la salud de los trabajadores como una responsabilidad colectiva.

La reforma de prevención laboral

En este contexto, Díaz ha reclamado al Congreso que debata la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ha pedido a las formaciones políticas que sitúen la norma fuera del "debate legítimo partidario".

La ministra ha señalado que el texto lleva 19 meses negociándose en la mesa de diálogo social y ha defendido que se trata de una norma "principal", porque "habla de la vida, habla de las enfermedades, habla de las muertes".

Según ha explicado, la reforma debe adaptarse a nuevos riesgos laborales y abordar cuestiones como la emergencia climática, la digitalización, la discriminación algorítmica y tecnológica y las brechas de desigualdad.

Díaz también ha advertido de que existen trabajadores que acuden enfermos a sus puestos por miedo a ser sancionados o despedidos. En este punto, ha acusado al Partido Popular de "perseguir las bajas laborales" y ha afirmado que esta actuación pretende "devolvernos el miedo de la precariedad".