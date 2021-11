Ayuso, entre la espada y la pared: "Diga lo que diga, estoy atrapada"

Desde hace unos días, en concreto desde el congreso del PP de Andalucía, Isabel Díaz Ayuso parece haber dado un pequeño paso atrás en su guerra con el aparato del partido. Este mismo lunes, en una entrevista en TVE, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo no sentirse aludida por las palabras de su presidente Pablo Casado un día antes, en el cónclave andaluz. "No me siento aludida, nos hemos metido en ese bucle en el que cada vez todo se interpreta peor. Lo que hacemos en enfangarnos mas".

Este martes, en un desayuno sobre economía de la longevidad organizado por 65yMás, ha insistido en esta idea. "Yo no me doy por aludida con esas cosas", ha asegurado. No obstante, sí ha reconocido que "esto es muy complicado, diga lo que diga estoy ahí atrapada: ¿que no hablo del asunto? Ya no quiere; ¿que hablo del asunto? Ya está presionando. Estamos todo el día ahí enfangados".

El pequeño matiz en el cambio del discurso de Ayuso viene porque ya no manifiesta públicamente que prefiere que el congreso se celebre cuanto antes. Este era uno de los puntos calientes con Génova, al menos el que detonó el malestar en la dirección del PP, que quiere que el congreso para elegir nuevo presidente del PP de Madrid se celebre en el primer semestre de 2022, en primavera: mayo o principios de junio. En cambio, tanto la presidenta del Ejecutivo regional como su equipo siempre han apostado porque se celebrara cuanto antes, en los primeros meses del próximo año.

"¿Que es en el primer semestre? Pues cuando toque, que se haga; que la gente participe; que demos un paso hacia delante, que demos normalidad a la cosa", ha dicho este martes Ayuso. "Es verdad que estamos todos metidos en una maraña complicadísima", ha reconocido, maraña que oculta la oposición que el PP está haciendo a nivel nacional contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero también su propia acción de gobierno al frente de la Comunidad de Madrid. "Tanto titular lo eclipsa todo: da igual dónde vaya; y lo mismo le pasa al resto de presidentes autonómicos y al resto de la casa".

Ayuso cree que todo este asunto se solucionará "cuando llegue el congreso, cuando nos sentemos a ponerle fecha, que si lo digo parece que presiono y no es eso". No obstante, la dirección del PP aún no ha marcado una fecha concreta. Al menos el equipo de la presidenta madrileña la desconoce. "No sabemos nada", señalan a Libertad Digital.