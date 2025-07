Feijóo remata su día contra Sánchez con dos nuevos compromisos en el homenaje a Miguel Ángel Blanco

8 / 8

La vicealcaldesa en funciones, Inma Sanz, puso el foco en los jóvenes. A ellos, dijo, “tendremos que explicarles que no hay que rechazar sólo los medios, sino también los fines. Que en democracia cabe todo menos lo que liquida la democracia. Que en España cabe todo menos lo que termina con España. Que no se puede destruir una nación y sustituirla por una fantasía racista". Los jóvenes “de hoy y de mañana tienen que saber que Miguel Ángel representaba la España unida y democrática. Y que lo mataron en nombre de un proyecto totalitario que consistía en poner una frontera donde no la hay para crear un Estado étnico, xenófobo y supremacista". Y a los herederos de ETA “no los rechazamos – explicó- porque se nieguen a condenar el terrorismo, que también. No los rechazamos sólo por participar en homenajes a etarras, que también. No los rechazamos por meter a asesinos en sus listas electorales, que también. Aunque no hicieran nada de esto, los rechazaríamos por haber heredado el proyecto de destruir nuestra comunidad nacional y nuestra democracia. Por odiar al país de Miguel Ángel, de Marimar, de sus padres".