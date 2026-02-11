Madrid vivirá este miércoles, 11 de febrero, una jornada de protestas agrícolas en la que cientos de tractores procedentes de distintas regiones de España colapsarán el centro de la capital para exigir que el acuerdo entre la UE y Mercosur, paralizado por el Tribunal de Justicia de la UE, no llegue a entrar en vigor.
Los aproximadamente 350 tractores que han salido esta mañana Se trata de cinco columnas de tractores que han partido desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar (Segovia), Robregordo, y Arganda del Rey se dirigen a la capital sin que se estén registrando incidencias significativas en el tráfico.
La previsión apuntaba que a las 11.00 hora llegaran a la Plaza de Colón de la capital para iniciar una marcha por la capital. No obstante, las columnas llevan retraso sobre el horario previsto. Con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 11.00 horas, las únicas incidencias por presencia de tractores se registraban en la zona de Barajas, en la M-11, aunque en cualquier caso no eran significativas.
Desde las 11 horas (aproximadamente) desde la Plaza de Colón se iniciará una manifestación ocasionará cortes de tráfico en el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de la Infanta Isabel. También se ocasionarán incidencias y/o cortes de tráfico en el Paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y viales del entorno.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este miércoles que se revise el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) para garantizar la "autosuficiencia alimentaria" del continente y que se proteja al campo español.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido en varias ocasiones su postura a favor de que el acuerdo económico entre la Unión Europea y Mercosur esté en todo caso supeditado a la reciprocidad normativa, pues considera imperativo que los agricultores españoles y madrileños compitan en "igualdad de condiciones" que las importaciones.
Fuentes de la organización agraria Unión de Uniones han informado a EFE de que una de las columnas más avanzadas es la que procede desde Castilla-La Mancha y Extremadura aunque también está avanzada la columna desde Arganda del Rey.
Las filas de tractores son escoltadas por efectivos de la Guardia Civil, según han señalado las mismas fuentes.
La Delegación del Gobierno de Madrid ha informado de que la protesta se ha iniciado "con normalidad" desde los 15 puntos de origen, "participando 325 tractores que se dirigen a Madrid por las vías previstas y sin incidencias".
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido de la posibilidad de complicaciones circulatorias por la protesta en los accesos a la capital, en concreto en en la M-131, M-103, M-111, M-113, N-320, M-203, M-500, M-405, M-600, M-509 y M-505.
A primera no se registraban complicaciones de tráfico relacionadas con la presencia de tractores en las vías de acceso a la capital, que presentaban las retenciones habituales de una jornada laborable habitual.
En concreto, había retenciones en todas las autovías de acceso a Madrid, con dos accidentes en la A-3 y la A-5 que provocaban problemas a la altura de Vallecas y Navalcarnero, respectivamente, según ha informado a Europa Press un portavoz de la DGT. Además, había tráfico lento en la A-1, en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, en la A-2, en Torrejón de Ardoz, en la A-4, en Valdemoro, en la A-42, en Getafe, y en la A-6, en Las Rozas y Aravaca.
Las líneas de EMT afectadas son las 001, 002, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 88, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 126, 130, 131, 133, 138, 140, 143, 146, 147. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 160, 161, 165, 166, 180, 200, 210, 247, A, C03, C1, C2, E1, E2, E3, E4, E5, 203, M3, SE718, SE832, SE898 y T32.
Con motivo de la primera ruta de entrada a Madrid desde Torrejón de la Calzada, los cortes en la capital afectan a la Vía Lusitana, Plaza Elíptica, Marcelo Usera, Vado de Santa Catalina, Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, calle Embajadores, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova y Plaza de Colón.
La ruta de entrada a la capital desde Guadalajara y Robregordo ocasionará la interrupción del tráfico dentro de la ciudad en la M-111, Glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana y Plaza de Colón.
En el caso de la ruta de entrada a Madrid desde El Espinar (Segovia), los cortes de tráfico en la capital se centrarán en la Carretera de Castilla (M-500), Puente de los Franceses, Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, Francisco Jacinto Alcántara, Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez y Plaza de Colón.
Finalmente, la ruta de entrada desde Arganda del Rey ocasionará la interrupción del tráfico dentro de la ciudad en la calle Pirotecnia, Aurora Boreal, avenida de la Democracia, Plaza de Alonso, Casalarreina, avenida de Daroca, M-23, Ó'Donnell, Narváez, Goya y Plaza de Colón.
Los tractores llegan en cinco columnas por vías secundarias desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar (Segovia), Robregordo, y Arganda del Rey.
Este miércoles llegan a Madrid, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) más de 500 tractores. Más de mil policías y 800 guardias civiles garantizarán la seguridad, a los que se sumarán efectivos de las policías locales de los municipios afectados.