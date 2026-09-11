Madrid lleva el Gran Premio de F1 más allá del circuito

Madrid vivirá este fin de semana el regreso de la Fórmula 1 a la capital 45 años después de la última carrera en el Jarama, con una agenda que llevará la emoción del motor más allá del circuito y que incluye desde la posibilidad de contemplar un monoplaza de cerca hasta competir en Scalextric, seguir la carrera en pantalla gigante o descubrir propuestas gastronómicas creadas para la ocasión.

El Gran Premio de España 2026, que se celebrará desde hoy, viernes, al domingo 13 de septiembre en Madrid, reunirá a más de 100.000 personas y contará con un importante peso de público internacional. Pero la competición también se trasladará estos días a diferentes puntos de la ciudad, donde hoteles, restaurantes y marcas han preparado experiencias vinculadas al mundo del motor.

Una de ellas tendrá lugar en Zuma Madrid, que durante el fin de semana se convertirá en uno de los puntos de encuentro vinculados al Gran Premio gracias a su colaboración con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

El restaurante exhibirá un monoplaza, ofreciendo a aficionados y visitantes la posibilidad de contemplar de cerca uno de los vehículos del equipo. Además, durante todo el fin de semana ampliará su horario hasta las 02:00 y combinará su propuesta gastronómica con cócteles, DJ y música en directo.

También Hard Rock Hotel Madrid trasladará el ambiente de la competición al centro de la ciudad con diferentes actividades vinculadas a su colaboración internacional con Oracle Red Bull Racing.

El lobby del hotel contará durante la semana con objetos del equipo, entre ellos un casco y un mono, y albergará una pista de Scalextric en la que los visitantes podrán competir. La programación se completa con un photocall realizado en colaboración con Funko y una selección especial de productos oficiales y de edición limitada en la Rock Shop.

La gastronomía tendrá igualmente protagonismo con un menú de cuatro cócteles creado en colaboración con Red Bull y con una propuesta especial para el domingo 13 de septiembre en el restaurante Sessions, coincidiendo con la jornada de la carrera.

Antonio Lobato y Doritos

La Fórmula 1 también llegará a la Fan Zone del propio circuito. Doritos, patrocinador oficial de la competición, contará allí con un foodtruck de Doritos Loaded, donde los aficionados podrán probar tres recetas creadas para el Gran Premio.

La acción forma parte de la campaña protagonizada por el periodista Antonio Lobato, que durante los últimos días ha llamado la atención en redes sociales y medios de comunicación tras aparecer por las calles de Madrid con una llamativa melena.

La marca ha desvelado ahora que estaba detrás de este cambio de imagen de la conocida voz de la Fórmula 1 en España, dentro de una campaña que juega con la sensación del pelo al viento para presentar su nueva propuesta gastronómica.

También habrá alternativas para quienes quieran vivir el Gran Premio sin acudir al circuito. Gulah, situado en Arturo Soria y próximo a la zona donde se disputará la carrera, retransmitirá en una pantalla gigante las diferentes sesiones del fin de semana.

El establecimiento permitirá seguir los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del domingo mientras se disfruta de su propuesta gastronómica basada en los Po'boys, bocadillos inspirados en Nueva Orleans.

Además, el restaurante prevé mantener la Fórmula 1 dentro de su programación más allá del Gran Premio de Madrid y retransmitir las carreras del Mundial que coincidan con su horario de apertura.

De esta forma, el regreso de la competición a Madrid se extenderá durante todo el fin de semana por diferentes puntos de la ciudad, con propuestas que buscan acercar el ambiente del motor tanto a quienes acudan al circuito como a quienes quieran vivir el Gran Premio desde otros espacios de la capital.