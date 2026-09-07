Los números que hacen único a Madring

Esta semana no es una semana cualquiera para Madrid, después de dos años y medio de anuncios y obras, ha llegado el momento de encender los focos y extender la alfombra roja para la vuelta de la F1 a la capital española.

Han pasado 45 años desde que Gilles Villeneuve ganara por apenas unas décimas, en el circuito del Jarama, la última carrera de Fórmula 1 que se organizaría en Madrid. Poco o nada tiene que ver aquella Fórmula 1 con la que desembarcará estos día en Ifema, ni por la tecnología de los monoplazas ni en el ámbito organizativo. La apuesta madrileña ha sido una de las más potentes que se ha presentado en el circuito de carreras de esta competición y los números hablan solos.

De la nada a uno de los mejores circuitos del calendario en poco más de un año. En concreto, Madrid solo ha necesitado trece meses para construir una de las pistas con más carácter del calendario y hacerlo sin que Ifema haya dejado de funcionar, sin limitar la movilidad de los madrileños y en uno de los años con mayores registros de precipitación de las últimas décadas.

El impacto económico lo convierte en una propuesta más que viable. Madring ha firmado un contrato de diez años con la F1, y se estima que en esta década los ingresos por la celebración del GP de España asciendan a los 5.000 millones de euros, 450 por año. Los costes oficiales, aunque quedan partidas por concretar, ascienden a los 83,2 millones, que fue el valor del contrato concedido a las constructoras Acciona y Eiffage. A esto hay que sumar los casi 9.000 puestos de trabajo directos que se crearán en cada edición y el impacto mediático y de promoción que suponen las audiencias de la F1, que superan con creces cada fin de semana los 100 millones de espectadores en todo el mundo.

A estas cifras de espectadores tenemos que sumar las casi 400.000 personas que viajarán a Madrid para acudir a algunas de las cuatro jornadas en las que estará abierto el circuito, que acogerá a 125.000 personas al día, sobre todo el domingo en carrera. Solo en la zona de la curva La Monumental se esperan más de 50.000 aficionados que podrán ver cómo se desempeñan los pilotos en la curva peraltada más larga en la F1.

Los números también son abrumadores en cuanto al operativo público que acompaña a una cita deportiva de estas características, al nivel de una inauguración de unos Juegos Olímpicos. Aunque todavía hay mucho que concretar, las primeras cifras hablan de más de 3.000 agentes de seguridad entre Policía Local de Madrid, Policía Nacional y Guardia Civil. Además, Bomberos, agentes de movilidad, Samur o Protección Civil podrían sumar un millar más de empleados públicos que hay que añadir a los trabajadores de los servicios públicos de transportes. Desde la Comunidad de Madrid ya se han anunciado refuerzos en el Metro del 250 por ciento en las líneas 4, 5 y 8, mientras que el Ayuntamiento pondrá en funcionamiento cinco lanzaderas gratuitas de la EMT para conectar el circuito con la ciudad.

Fue la accesibilidad uno de los aspectos clave en la candidatura ante los organismos oficiales de la FIA y la Fórmula 1. De hecho, el de Madrid es un gran premio pensado para ir en transporte público y no se han previsto aparcamientos en las inmediaciones, sino lugares de encuentro, como el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid o Valdebebas, desde donde partirán los autobuses lanzaderas. Es el único gran premio de la F1 en el que se puede ir al circuito desde el aeropuerto en menos de media hora en Metro.

Pero quizás la cifra que tenga a todos intrigados e impacientes es la del 24 por ciento de inclinación de la curva número 12 del trazado de Madring. La Monumental es la curva más larga y con mayor peralte del calendario y será todo un desafío para los pilotos. Allí, en sus 547 metros de longitud y 10 metros de desnivel, los pilotos deberán elegir su trazada e incluso sus reglajes para salir vivos de un circuito que es una incógnita en la degradación de los neumáticos y los puntos reales de adelantamiento.