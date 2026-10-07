El TSJ de Madrid rechaza levantar la acampada de Sol al no acreditarse la inactividad de la Delegación del Gobierno

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado levantar la acampada organizada por el Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol a pesar de las medidas cautelares pedidas por la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revelaban a Libertad Digital que los magistrados que deben decidir si levantan el asentamiento de la Puerta del Sol como medida cautelar temen las respuestas civiles que pueda provocar su decisión. Estas podrían ir desde nuevas acampadas en distintos lugares de la capital hasta una respuesta frontal física contra los agentes encargados de levantarla. "No podemos seguir así", explican señalando como culpable al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza levantar la acampada porque, a su juicio, no ha quedado acreditada la inactividad de la Delegación del Gobierno de Francisco Martín Aguirre, causa que motivaba principalmente la petición de alzamiento por parte de la Comunidad. El TSJM reitera la decisión que ya mantuvo con las cautelarísimas después de conocer los argumentos de la Delegación del Gobierno; sin embargo, no entra en el fondo del asunto.

El Tribunal considera que, en este momento procesal, no ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno en Madrid en los términos exigidos por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

El principal argumento de la resolución se encuentra en la aplicación de los artículos 136 y 29 de la LJCA. El artículo 29 establece los requisitos para que pueda recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa por inactividad de una Administración. Entre ellos, exige que exista una obligación concreta de prestación a cargo de la Administración y que, una vez reclamado su cumplimiento, transcurra el plazo legal sin que la Administración atienda dicha obligación.

En este sentido, recalcan que es necesario acreditar una inactividad manifiesta y no tan solo una simple dejación de funciones, algo sobre lo que no se pronuncian. Por ello, mantienen que no es preciso, por el momento, desalojar la Puerta del Sol como medida cautelar, sin perjuicio de que ello pueda ocurrir en el futuro.

Los magistrados temen las consecuencias

Como adelantaba Libertad Digital, existe una sensación de incomodidad con este asunto entre los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJM. "Primero, se puede armar un buen lío si se decide desalojarlos. Segundo, si se toma esta vía, habría que imponer medidas de vigilancia posterior en Sol porque '¿quién nos dice que no volverían a acampar pasadas unas horas?'. Y, tercero, aunque se desaloje Sol, ¿cómo sabemos que los manifestantes no van a acampar en otros lugares de la capital? El Congreso, por poner un ejemplo, que está a unos cientos de metros", explican estas fuentes.

Por ello, achacan en privado —no se pronuncian oficialmente al respecto— al Gobierno de Pedro Sánchez que haya alentado estas protestas y que su Delegación del Gobierno se posicione a favor de la acampada. "Estas problemáticas las tiene que arreglar el Gobierno, que ha sido elegido para mantener el orden, la paz pública; y proteger a los ciudadanos. No la Justicia, que está para otros asuntos", aseveran.